Путин поздравил россиян с наступающим Сабантуем и назвал его древней традицией

Приуроченный к окончанию весенних работ праздник Сабантуй является одной из древнейших традиций для регионов Поволжья. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Россия — АСЕАН напомнил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в Казани, которая приняла иностранных гостей, праздник начнется уже в ближайшие дни.

«Хотел бы всех поздравить с этим. Если у кого-то из участников нашего саммита будет возможность задержаться на пару дней, то, уверен, яркая разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление», — привела заявление Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства добавил, что Россия всегда рада зарубежным гостям и их интересу к истории, культуре и богатым народным традициям.

Владимир Путин заявил, что саммит АСЕАН прошел в деловой обстановке, в которой удалось достичь целого ряда договоренностей. Следующими шагами должны стать переход на национальные валюты в расчетах по коммерческим сделкам, упрощение административных процедур и устранение сохранившихся барьеров.