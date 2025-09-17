Пора проснуться — Россия в опасности: главная причина и советский путь спасения
Специальную военную операцию на Украине уже давно необходимо сделать приоритетом не на словах, а на деле, в противном случае перед Россией нависнет серьезная угроза, считает режиссер Карен Шахназаров. В эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» он призвал мобилизовать экономику и общество, а также не надеяться на переговоры с западными странами.
Не осознают конфликт до конца
По мнению Шахназарова, страна не осознает конфликт как угрозу существованию, притом что Украина стала полностью военизированным государством. Если россияне не проснутся, то столкнутся с катастрофическими последствиями, убежден режиссер.
Пока очень пугающим выглядит отсутствие у российских элит и общества понимания, что ситуация на Украине должна быть абсолютным приоритетом.
«У нас нет ощущения, что конфликт на Украине — это первостепенная задача», — сказал Шахназаров.
При этом, еще раз подчеркнул он, украинская сторона подчинила военным целям буквально все — от экономики до политики. Противник полностью перешел в режим тотальной мобилизации.
Или сила, или дипломатия
Помимо этого, России нужно выбрать — сконцентрировать усилия для скорейшей победы или совершить дипломатический ход.
«Если у нас есть силы — значит, надо сосредоточить полностью все усилия. <…> Если нет сил — надо договариваться о мире», — сказал режиссер.
Тут же он привел в пример победу СССР над фашизмом, которой достигли в том числе благодаря мобилизации экономики, централизации управления и жесткой дисциплине.
«Советский Союз выиграл за счет централизации. <…> В 1944 году он производил танков больше, чем весь остальной мир», — заявил Шахназаров.
Достичь консолидации не так просто
По мнению режиссера, сейчас было бы правильным взять за основу советский опыт страны. Однако важно учитывать, что в нынешних условиях подобной мобилизации нельзя добиться без учета социального неравенства. Люди слишком сильно отличаются друг от друга.
Например, после разговора с владельцем трех ресторанов и таксистом сразу становится понятно, что у них абсолютно различное классовое сознание, пояснил Шахназаров. И правительству нужно учитывать это для достижения консолидации общества.
На Запад полагаться нельзя
Особенно важно трезво оценивать действия западных недоброжелателей. Деятель культуры предупредил, что они пытаются затянуть конфликт и добиться внутреннего потрясения России. В таких условиях обращение к Западу станет фатальной ошибкой.
«Такое ощущение, что мы все-таки рассчитываем, что кто-то начнет переговоры», — отметил мэтр.
Например, некоторые надеются на американского лидера Дональда Трампа, который уже неоднократно демонстрировал свою позицию.
«Трамп продемонстрировал несколько раз свои политические взгляды. С Катаром — это очередной раз. Ну, просто взяли разнесли союзника, вообще глазом не моргнув», — напомнил режиссер.
Он призвал принять жестокую реальность и отказаться от иллюзий. Россия находится под угрозой — стране нужно выстоять, пробудиться и перестроить жизнь под условия конфликта, заключил он.