Специальную военную операцию на Украине уже давно необходимо сделать приоритетом не на словах, а на деле, в противном случае перед Россией нависнет серьезная угроза, считает режиссер Карен Шахназаров. В эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» он призвал мобилизовать экономику и общество, а также не надеяться на переговоры с западными странами.

Не осознают конфликт до конца По мнению Шахназарова, страна не осознает конфликт как угрозу существованию, притом что Украина стала полностью военизированным государством. Если россияне не проснутся, то столкнутся с катастрофическими последствиями, убежден режиссер. Пока очень пугающим выглядит отсутствие у российских элит и общества понимания, что ситуация на Украине должна быть абсолютным приоритетом. «У нас нет ощущения, что конфликт на Украине — это первостепенная задача», — сказал Шахназаров. При этом, еще раз подчеркнул он, украинская сторона подчинила военным целям буквально все — от экономики до политики. Противник полностью перешел в режим тотальной мобилизации.

Фото: РИА «Новости»

Или сила, или дипломатия Помимо этого, России нужно выбрать — сконцентрировать усилия для скорейшей победы или совершить дипломатический ход. «Если у нас есть силы — значит, надо сосредоточить полностью все усилия. <…> Если нет сил — надо договариваться о мире», — сказал режиссер. Тут же он привел в пример победу СССР над фашизмом, которой достигли в том числе благодаря мобилизации экономики, централизации управления и жесткой дисциплине. «Советский Союз выиграл за счет централизации. <…> В 1944 году он производил танков больше, чем весь остальной мир», — заявил Шахназаров.

Фото: РИА «Новости»

Достичь консолидации не так просто По мнению режиссера, сейчас было бы правильным взять за основу советский опыт страны. Однако важно учитывать, что в нынешних условиях подобной мобилизации нельзя добиться без учета социального неравенства. Люди слишком сильно отличаются друг от друга. Например, после разговора с владельцем трех ресторанов и таксистом сразу становится понятно, что у них абсолютно различное классовое сознание, пояснил Шахназаров. И правительству нужно учитывать это для достижения консолидации общества.

Фото: РИА «Новости»

На Запад полагаться нельзя Особенно важно трезво оценивать действия западных недоброжелателей. Деятель культуры предупредил, что они пытаются затянуть конфликт и добиться внутреннего потрясения России. В таких условиях обращение к Западу станет фатальной ошибкой. «Такое ощущение, что мы все-таки рассчитываем, что кто-то начнет переговоры», — отметил мэтр. Например, некоторые надеются на американского лидера Дональда Трампа, который уже неоднократно демонстрировал свою позицию. «Трамп продемонстрировал несколько раз свои политические взгляды. С Катаром — это очередной раз. Ну, просто взяли разнесли союзника, вообще глазом не моргнув», — напомнил режиссер. Он призвал принять жестокую реальность и отказаться от иллюзий. Россия находится под угрозой — стране нужно выстоять, пробудиться и перестроить жизнь под условия конфликта, заключил он.