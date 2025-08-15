15 августа 2025 10:52 Предсказания старца Карульского вспомнили перед саммитом на Аляске. Что уготовано России 0 0 0 Мир

Афонский архимандрит Стефан Карульский еще 40 лет назад называл 2025 год «точкой невозврата» для человечества. Его пророчество, записанное в горной пещере, сегодня звучит зловеще: мир ждут необратимые перемены. С чем именно столкнется Россия? Затворник, проживший в пещере полжизни, оставил миру тревожные намеки.

Богородица против казни Стефан Милкович появился на свет в Сербии в 1922 году. Выучился на агронома, занимался сельским хозяйством — обычная жизнь простого парня из славянского поселения. Однако война круто изменила его путь. Духовные поиски привели юношу в монастырь Туман, ставший пристанищем для беженцев после революции 1917 года. Именно здесь Стефан соприкоснулся с многовековыми традициями русского монашества и старчества. Весной 1945 года произошло событие, перевернувшее его жизнь. Коммунисты приговорили Стефана к смерти как предателя. Когда солдаты уже приготовились стрелять, он вдруг услышал таинственный женский голос — и тут же побежал. «Я принялся бежать и усиленно молиться. Вослед мне летели пули, но они не ранили, лишь прожгли в нескольких местах рубашку», — рассказывал он позже. Стефан был уверен, что на расстреле его посетила сама Богородица.

Фото: РИА «Новости»

Чудеса из дальней пещеры В начале 1950-х Стефан пешком дошел до Афона. Сначала поселился в сербском монастыре, затем перебрался к русским монахам. Но вскоре избрал самый суровый удел — Карулию, пещерный скит в горах. Почти 40 лет старец жил среди каменных утесов, в холоде и сырости, питаясь только тем, что пошлет Господь. К его пещере стекались люди со всего света — ведь этот монах мог смотреть в будущее. Его жилье находилось на отвесной скале — 800 метров над морем. Сюда поднимались все верующие: православные, католики, протестанты. Особую любовь старец питал к русским паломникам. Хотя говорил он с трудом, часто переходя на родной сербский, гости удивлялись: его слова понимали без перевода.

Фото: РИА «Новости»

Народ проголосовал ногами Странности ему было не занимать. Вместо рясы носил поношенный спортивный костюм. Никому не отказывал в приеме — ни православным, ни католикам, ни протестантам. Церковное начальство относилось ко Стефану с подозрением, но простые люди шли непрерывной чередой. Однажды иерархи попытались образумить «непокорного» старца. Но едва они вошли в пещеру, Стефан перекрестился и воззвал к Божией Матери — и в тот же миг визитеры чудесным образом оказались снаружи. Позже авторитетные афонские иноки говорили, что «народ проголосовал за него своими ногами». Тропа к пещере Стефана никогда не зарастала.

Фото: Публичное достояние

Великое предсказание Свои пророчества старец старательно записывал. Одно из видений касалось наших дней — указан даже конкретный год: 2025. По его словам, к этому времени станет ясно, что перемены затронут весь мир, который изменится навсегда. «Америка тогда пропадет страшно, начисто. Американцы будут бежать, стараться спастись», — предсказывал он. Россиян Стефан призвал «беречь дома». Именно в этот год в страну должны хлынуть миллионы беженцев, которые займут каждый угол. На вопрос, почему именно американцы примут удар, провидец отвечал, что США мечтают быть сильнее России, но это невозможно. В результате противостояния начнется «кровавое побоище». Победят россияне. Именно после их выигрыша начнется новый этап для человечества.

Фото: РИА «Новости»

Будущее России и мудрость царя Но самое интересное пророчество коснулось российского будущего. Старец предвидел «великое преображение» мира, истоки которого, по его словам, зародится в русской земле. «Это будет великая радость для России. Корона вернется. Царь укроет всех своим плащом», — отмечал монах. Старец предсказывал, что великие семьи примирятся под рукой великого вождя — «Распри и ссоры прекратятся. А цель у всех будет одна — зло изгнать. Если не навсегда, то надолго». По его видению, итог этого объединения будет грандиозным. Покой и процветание продлятся сотни лет. Однако перед этим мир ждут трагичные события. О грядущем правителе подвижник говорил уклончиво: мол, уже родился, растет. Именно во время «вселенских невзгод» — к 2025 году — явит себя. Его правление, по словам старца, будет «твердым и справедливым» и «с евангельской истиной согласным». И тогда мир удивится, что раньше не замечал правды. Схиархимандрит Стефан Карульский скончался 4 декабря 2001 года, но его духовное наследие продолжает жить. Особенно его помнят благодаря судьбоносным предсказаниям, которые начали сбываться. Год, который он называл переломным, уже настал. Время покажет, как точно исполнятся пророчества афонского провидца.