Россия всегда стремится решать вопросы мирным путем, но когда добрую волю воспринимают как слабость, приходится действовать решительно. Сейчас наша страна обращается к Востоку за козырем, способным повлиять на ход СВО. И на этот раз речь идет не только о «львах Кима».

«По-хорошему» или «по-плохому» Чем больше времени проходит после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, тем яснее становится: 15 августа российский лидер предложил американскому коллеге мирный способ урегулирования конфликта на Украине.

Уже через несколько дней все поняли: представленный на исконно русской территории (наши предки основывали поселения на Аляске, когда о США не было и речи), план, который способен по-хорошему решить украинский кризис, не примут либеральный Запад и его киевские марионетки, констатировал обозреватель «Царьграда» Александр Бабицкий.

Фото: РИА «Новости»

Конкретные детали «мирной инициативы» пока не раскрыты, но ее суть очевидна. Россия рассчитывала через Трампа донести до ЕС и Зеленского простую истину, которую европейцы и киевский режим упорно игнорируют: страна не отступит от защиты своих национальных интересов. А они хорошо известны. В их числе обеспечение безопасности западных рубежей и защита прав россиян, что недостижимо без устранения коренных причин конфликта, признания территориальных изменений и уничтожения украинского националистического режима. Однако теперь становится ясно, что Москва параллельно разрабатывала и готовила альтернативную стратегию. Ту, к которой придется прибегнуть, если дипломатические методы исчерпают себя, — вариант «придется по-плохому», где ключевая роль отводится восточным партнерам. И тут речь не только о КНДР.

Фото: РИА «Новости»

Цирк в Вашингтоне вместо саммита После объявления о подготовке саммита на Аляске Путин звонил лидерам государств — союзников по БРИКС. В первоочередном порядке — председателю КНР Си Цзиньпину. Вероятно, предполагает Бабицкий, звонок преследовал цель не только разъяснить российские позиции и задачи в диалоге с США, но и согласовать возможные варианты совместных действий. За саммитом Трампа и Путина, как мы помним, в Вашингтон с визитом прибыла делегация из Европы, а по итогу образовалась стандартная ситуация: «верхи не могут, низы не хотят». Антироссийская коалиция с Зеленским («низы») резко отвергли рассмотрение условий Москвы, выдвигая спекулятивные контртребования вроде немедленной встречи президента Украины с Путиным. У Трампа («верхи») при этом нет ни реальных рычагов, ни желания противостоять либеральной части Евроатлантики и принуждать ее к мирному урегулированию на Украине.

Фото: White House

Гарант от Пекина Что было потом: Москва тактично предоставила Пекину возможность показать на практике свою последовательную позицию по Украине. Уже 19 августа официальный представитель МИД КНР Мао Нин вновь подтвердил ее на брифинге. На следующий день Россия совершила дипломатический ход в сторону Китая. Глава МИД Сергей Лавров включил КНР в число государств, которые Москва рассматривает в качестве потенциальных «гарантов безопасности» для Украины, — как известно, Киев выдвигает предоставление таких гарантий как ключевое условие для мирного договора.

Согласно заявлению Лаврова, Россия может рассмотреть возможность появления подобных «гарантов», но не допустит решения вопроса недружественными странами (Францией, Великобританией, Германией — именно этот вариант активно лоббируют Зеленский и его европейские союзники). Москва намерена согласовывать участие Пекина в потенциальной миротворческой операции.

Фото: РИА «Новости»

В Киеве после этого очень обеспокоились: уже 21 августа Зеленский заявил, что не рассматривает КНР как потенциального «гаранта», мол, Китай не помогал Украине после 24 февраля 2022 года. Кроме того, украинский президент обвинил КНР в предоставлении России технологических возможностей для развития собственного парка дронов. И тут он, конечно, побил собственный рекорд грубости и лицемерия. Дело в том, что во время стамбульских переговоров еще весной 2022 года именно украинская сторона первой предложила формирование группы «гарантов безопасности» с участием Китая. Что касается абсурдных претензий Зеленского относительно дронов, то создается впечатление, что украинский «гаражный ВПК» закупает компоненты для своих беспилотников где-то на Марсе, а не у тех же китайских поставщиков, с иронией заметил Бабицкий. После этого выпада Пекин получил очередной сигнал: одно из ключевых для глобальной безопасности и будущего мироустройства решений планируют принять без какого-либо учета позиции КНР.

При этом Китай заинтересован в практическом содействии мирному урегулированию конфликта. Об этом свидетельствуют не только последовавшие официальные заявления представителей МИД КНР, но и появившиеся в европейских СМИ «инсайды». Например, издание Die Welt писало, что ряд европейских чиновников по итогам контактов с китайскими коллегами подтвердили готовность Пекина не просто формально числиться «гарантом безопасности», но даже направить свои подразделения на Украину в составе гипотетического «миротворческого контингента», но под эгидой ООН и с соответствующим официальным мандатом.

Реальная причина сближения Индии и Китая Вместе с этим возникает вопрос о втором, «плохом» варианте, который подготовила Россия. Прояснился он после того, как стало ясно: Запад отверг план «по-хорошему». Одной из заметных реакций на это стало стремительное сближение Индии и Китая, чьи многолетние противоречия ранее осложняли атмосферу внутри БРИКС. Конечно, можно поверить заявлениям Пекина и Нью-Дели о том, что внезапное потепление отношений никак не связано с американскими угрозами санкций за закупки российской нефти, либо же трезво оценить ситуацию, отделяя реальные мотивы от дипломатических условностей. Также в Пекин 25 августа прибыла делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. Визит можно было бы назвать рядовым событием в рамках межпарламентского взаимодействия, если бы параллельно с ним не подтвердили официальную поездку Путина в Китай, запланированную с 31 августа по 3 сентября.