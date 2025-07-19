Карен Шахназаров попал под санкции ЕС

Помимо гендиректора киноконцерна «Мосфильм» этот список пополнили и другие не менее значимые в России фигуры. Речь идет о ректоре Крымского федерального университета имени Вернадского Владимире Курьянове, первом замминистра культуры Крыма Ольги Буровой и экс-гендиректоре Фонда развития территорий Ильшате Шагиахметове.

В список включили также гендиректора «Волгатранс» Виктора Фофанова, топ-менеджера фирмы «Технология развития открытых систем» Александра Ушко.

Лидеры ЕС приняли документ, запрещающий находящимся под санкциями людям въезжать на территорию ЕС. Помимо этого, оставленные в Европе активы будут заморожены.

Всего в список включили 14 человек, причем не только из России, но также из Китая, Ирана и Индии. Очередной пакет европейских санкций уже вступил в силу.

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев высмеял европейцев за санкционные решения, назвав их в своем блогер «недоумками». По его словам, российская экономика выстоит, а разгром бандеровского режима на Украине продолжится.