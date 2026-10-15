Российской молодежи перечислили причины трудностей в отношениях

Психолог Зюзина: запрос на трудности в отношениях сейчас в тренде у многих

В современном обществе трудности с общением возникают не только у подростков и молодежи, но и более старшего поколения. Об этом в беседе с 360.ru заявила психолог Ася Зюзина.

«Мы в целом в психологическом сообществе сейчас видим большой тренд на запросы, связанные с отношениями. Люди и после 30 лет имеют трудности с тем, чтобы построить близкие взаимоотношения и в коллективах», — подчеркнула она.

По словам Зюзиной, на модель поведения достаточно сильно влияют социальные сети, а представление об отношениях человек черпает из фильмов и сериалов, получая в итоге неприкладной опыт

«Когда приходят клиенты 16-25 лет, мы часто обсуждаем, как вообще выглядят отношения между людьми, и понимаем, что представления сформированы не из родительской семьи, а по фильмам, соцсетям, по тому, что удалось подглядеть у друзей», — добавила она.

Как преодолеть трудности в отношениях и когда пора обратиться к специалисту — в нашей статье.