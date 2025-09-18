Сегодня 13:54 Покрылся пятнами от крючков. В чем сложность операции по спасению редкого дельфина на Кубани Операцию по спасению краснокнижного дельфина на Кубани ведут с 3 сентября 0 0 0 Эксклюзив

Редкий краснокнижный дельфин-афалие заплыл в реку Бейсуг в Приморско-Ахтарском районе на Кубани и может погибнуть в пресной воде. Специалисты будут осторожно подтягивать животное к мелководью с помощью сетей, однако спасти его не так просто. Подробнее о ситуации рассказала 360.ru директор научно-экологического центра «Дельфа» Татьяна Белей.

Вытащить на берег сложнее всего По ее словам, вытаскивать дельфина на берег не только тяжело, но и очень опасно. Дно неровное, ил по колено, повсюду глина. Специалисты постараются вытащить животное в безопасное место с ровным дном, на мелководье. Вызволять млекопитающее будут с помощью сети. Процесс может занять несколько часов, поскольку для дельфина это сильный стресс, и он будет сопротивляться. Самая сложная задача — транспортировка млекопитающего из воды на сушу. Для этого уже подготовили носилки, на которых животное затащат в ванну, а ванну — в машину. «Предварительно мы обработаем ему раны. Вытащим крючки, осмотрим полностью. Дальше увезем, в процессе [будем следить], окажем помощь, если необходимо», — объяснила Белей.

Черное или Азовское моря? Далее специалисты обрисовали два плана. Если после спасения дельфина они поймут, что ему срочно нужно в море, то отвезут к ближайшей морской воде — это хутор Морозовский, который прилегает к Азовскому морю. Он находится в 30 километрах от места ЧП. Там неплохие условия для жизни, но есть шанс, что дельфин снова вернется и придется опять его отправлять в естественную среду обитания. Второй вариант развития событий — поездка в Анапу. «Если он стабилен, с ним все хорошо, мы везем его в Анапу. Также выпускаем в море, какое-то время за ним следим, если нужна помощь оказываем. <… > Когда он захочет уплыть — он уплывет», — сказала собеседница 360.ru.

В каком состоянии дельфин? Она отметила, что дельфин в реке Бейсуг находится с 3 сентября. Он был в хорошем состоянии до происшествия с рыбаками, которые поранили его крючками. За последние три дня млекопитающее покрылось белыми поражениями кожи. Однако с ранами дельфин справился. Сейчас чувствует себя более менее бодро, быстро плавает и ныряет. «Эти пятна белые — это инфекция. Может перейти в генерализированную форму инфекции. Этого бы очень не хотелось», — сказала Белей. По ее мнению, в реку Бейсуг дельфин попал случайно. Мог увлечься рыбой и заплыть слишком далеко от привычного места обитания.