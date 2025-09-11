Операцию по спасению косатки от упаковочной ленты приостановили на Камчатке

Спасательную операцию по освобождению детеныша косатки от упаковочной ленты в Авачинском заливе приостановили. Как сообщили специалисты группы помощи морским животным «Друзья океана», проекта FEROP и научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа», распутать животное пока не удалось.

«В настоящее время группа реагирования не может продолжать работать в Авачинском заливе по организационным и погодным условиям», — заявили в группе.

За два месяца проведения операции специалисты смогли только два раза приблизиться к косаткам. Представитель группы «Друзья океана» Павел Ткаченко после встречи с детенышем Фродо заявил, что упаковочную ленту можно снять, но нужно больше времени для работы с животным.

«В этот раз нам по объективным причинам не удалось помочь запутанному животному, но это не означает что наши усилия были бесполезными. Каждое запутывание индивидуально, успех зависит от десятка факторов», — сказал руководитель группы реагирования «Друзья океана» Вячеслав Козлов.