Группа волонтеров прилетела на Камчатку для спасения детеныша косатки

Два волонтера из организации помощи морским животным «Друзья океана» прибыли на Камчатку и отправились на мыс Зеленый, чтобы вызволить детеныша косатки, запутавшегося в веревке. Спасатели записали для 360.ru видеообращение с корабля.

В регион прилетели руководитель группы помощи морским животным «Друзья океана» Вячеслав Козлов и волонтер Павел Ткаченко. Они отметили, что местные жители — очень отзывчивые и гостеприимные люди.

Волонтеры рассказали, что уже покинули Петропавловск-Камчатский и планируют ехать к Зеленому мысу.

«Надеемся, что у нас все получится», — отметил Козлов.

Ткаченко добавил, что пока что все идет «без сучка без задоринки». По его словам, волонтеры доберутся до пункта назначения уже сегодня.

Детеныш касатки попал в петлю неподалеку от мыса Зеленый. Если пластиковую веревку не снять, редкое животное погибнет. Чтобы его спасти, специалистам придется подобраться к детенышу, зацепить путы и разрезать их специальным крючком на длинной палке.