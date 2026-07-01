Сегодня 16:24 Вечная красота. Почему зумеры выбирают искусственные цветы вместо живых Флорист Ястова: тренд на искусственные цветы доберется и до России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мир флористики переживает тектонический сдвиг: на смену хрупкой и недолговечной красоте срезанных цветов приходит тренд на эстетику, которая способна радовать годами. Речь об искусственных букетах и композициях, которые уже набрали популярность среди зарубежных зумеров. Доберется ли эта мода до России и почему искусственные цветы могут оказаться востребованнее живых, разбирался 360.ru.

Искусственные цветы как искусство В США и Европе набирают обороты флористические студии нового формата, пишет журнал Vogue. Их мастера предлагают композиции из различных материалов, причем они не просто копируют живые растения, а создают настоящие арт-объекты из шелка и органзы. Стоимость изделия стартует с небольших сумм, но может достигать 500 долларов. Такие букеты дарят не на один день: их покупают в качестве украшения для прогрессивных офисов и современных квартир, где каждая деталь интерьера должна рассказывать историю. На создание одной такой композиции может уходить до нескольких недель кропотливой работы, поэтому рукотворные цветы становятся не просто долговечной альтернативой натуральным, а самостоятельным искусством.

Фото: РИА «Новости»

Прагматизм и романтика в одном флаконе По словам экспертов, в ближайшем будущем тренд наверняка доберется и до России. Этому будут способствовать привлекающие внимание публикации в соцсетях. «Все, что оказывается на пике моды и очень сильно пиарится в соцсетях, также появляется и у нас в стране», — отметила в беседе с 360.ru флорист Елизавета Ястова. Пока российский потребитель находится на перепутье: с одной стороны, мы привыкли к живым букетам, с другой — все чаще задумываемся о практичности. На этом фоне уже вырос спрос на стабилизированные цветы: это живые растения, обработанные специальным составом и сохраняющие свою свежесть на протяжении трех-четырех лет. Тем не менее и искусственные цветы в России уже давно покупают не только для кладбищ, но и для декора жилых помещений.

Качество искусственного цветка сейчас приравнено к живому. В домах, где нет возможности ухаживать за цветами или часто менять композиции, используются как раз искусственные цветы. Елизавета Ястова

Флористы уверены: со временем шелковые композиции займут собственную нишу. К тому же у них могут найтись даже явные преимущества по сравнению с живыми букетами. «Искусственные цветы не могут вызвать аллергию, что весьма актуально для людей, страдающих такими реакциями. Также они не требуют постоянного ухода: максимум — вытереть пыль. И приобрести такую композицию разово гораздо выгоднее, чем постоянно покупать живые цветы», — пояснила собеседница 360.ru. По словам Ястовой, выбор между натуральными и искусственными цветами — это исключительно вопрос психологии и личных предпочтений. Но все же мода на ароматные живые букеты, по ее мнению, никогда не уйдет полностью.

Фото: РИА «Новости»

Никаких суеверий и жалость к живому Почему именно зумеры стали основными драйверами тренда на искусственные цветы? Психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский обозначил две основные причины. Первая из них — меньшая подверженность молодых людей суевериям. Представители поколения Z сейчас не обращают внимания на предрассудки и не считают рукотворные композиции исключительно кладбищенскими. «Суеверия — это история, которая обычно развивается с возрастом, после 30-40 лет, когда люди сталкиваются в жизни с событиями, на которые не могут оказать влияние. Молодость же преисполнена оптимизма и уверенности в том, что можно самим влиять на свою жизнь. Зумеры действительно менее суеверны, но это не особенность конкретного поколения, это всегда характерно для молодежи», — пояснил эксперт в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Вторая причина — тренд на экологичность и осознанное потребление, внутри которого зумеры выросли и живут по сей день. Именно этот фактор, по словам психолога, оказывает ключевое влияние на их предпочтения.

Тренд на экологичность сейчас очень развит. И конечно, зумерам жаль, когда ради двух-трех дней, которые будет стоять букет, ради минутного выражения чувств убивают живые цветы. Популярность искусственных букетов — форма проявления гуманизма и бережного отношения к экологии. И этот тренд может закрепиться надолго. Андрей Зберовский

Экологический компромисс: шелк как решение С точки зрения влияния на экологию тренд все-таки неоднозначен. По словам эколога Анатолия Баташева, все зависит от материалов, из которых создана та или иная композиция. «Что касается шелка, то это один из самых экологичных материалов, и разлагается он примерно так же, как любой другой органический и биологический материал, — довольно быстро и без вреда природе. Шелк — это продукт шелкопряда, восхитительный продукт, и его дает нам сама природа. Цветок из шелка даже сложно назвать искусственным, это скорее произведение высокой моды», — подчеркнул собеседник 360.ru. Единственный недостаток ткани — она впитывает пыль, но шелковые лепестки можно своевременно чистить, а некоторые композиции приспособлены даже к стирке.

Фото: РИА «Новости»

Куда сложнее с точки зрения экологии дело обстоит с пластиком: он разлагается столетиями, а при горении выделяет токсичный дым. Разумным решением может стать использование вторсырья.

Если использовать вторсырье, то, по сути, вы ничего у природы дополнительно не забираете и не загрязняете. У каждого человека остаются бутылки, упаковки. Их можно использовать при создании композиций без угрызений совести, потому что в таком случае материалам дают вторую жизнь. Анатолий Баташев

Баташев добавил, что безопасно для природы можно также использовать ветки деревьев и спилы, которые в последнее время тоже набирают большую популярность. Их применяют при создании мебели, светильников, строительстве дорожек и декоре помещений. В том числе из спила можно сделать оригинальную подставку под цветочную композицию. «Грубо говоря, если ураган повалил дерево, рабочие все равно разрезают его на куски, и спилы можно смело использовать. Это очень эффектный и красивый элемент декора. И материал абсолютно экологичен: природа его с легкостью переварит», — заключил специалист.