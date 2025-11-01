Психологи объяснили природу суеверий высоким уровнем тревоги и неопределенности

Суеверия продолжают существовать, поскольку удовлетворяют нашу глубокую потребность в уверенности и контроле над ситуацией. Когда реальные обстоятельства неопределенны, мозг ищет способы снизить тревогу и обрести иллюзию предсказуемости будущего, сообщил сайт Transsibinfo .

Например, некоторые спортсмены соблюдают особые ритуалы перед соревнованиями, полагая, что они приносят успех. Эти привычки работают как своеобразное плацебо, вызывая ощущение защищенности и увеличивая уверенность в победе.

Однако ученые подчеркивают, что польза таких действий чисто психологическая: объективно они не оказывают никакого влияния на спортивные способности или профессиональные успехи.

Исследователи пришли к выводу, что большинство людей обращаются к приметам и амулетам именно тогда, когда ощущают высокий уровень тревоги и неопределенности. Таким образом, наше сознание стремится заполнить пробелы логическими связями там, где реальных доказательств недостаточно.

Вероятно, это объясняется древними механизмами адаптации, сформировавшимися еще в первобытные времена, когда жизнь была непредсказуема и опасна. Сегодня приметы и ритуалы остаются популярными способами совладания со стрессом и обретения внутреннего равновесия.