Глава РЭО провел открытый урок об осознанном потреблении для московских школьников

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел 18 сентября открытый урок для 8−9 классов общеобразовательной школы №354 им. Д.М. Карбышева в Москве. Глава РЭО и учащиеся обсудили вопросы осознанного потребления, обращения с отходами и ответственного отношения к природе и ее ресурсам.

«Значительный объем отходов, который мы ежедневно выбрасываем, можно переработать. Пластик, бумага, стекло и металл — все это может получить вторую жизнь. Для нас это не просто отходы, а самый настоящий ресурс. Задача, которую нам предстоит решить требует вклада не только специалистов, но и каждого из нас. Ежегодно огромное количество ребят, молодых людей, принимает участие в наших экологических акциях: сборе макулатуры, уборках, конкурсах, тематических уроках и так далее. Но даже самый маленький вклад в защиту окружающей среды — на самом деле огромный вклад в общее дело», — отметил Денис Буцаев.

Открытый урок «Экологическое поведение — норма жизни» прошел в интерактивном формате и включал в себя квиз-игру на тему переработки отходов и экологичного отношения к природе.