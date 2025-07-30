Флорист Сафронова рассказала, что новые цветочные магазины быстро закрываются из-за завышенных ожиданий прибыли

Большинство новых цветочных магазинов в России прекращают работу спустя всего лишь полгода-год. Об этом рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с ИА НСН .

Специалист подчеркнула, что граждане стремятся экономить, предпочитая искусственные букеты живым цветам, цены на которые значительно возросли из-за удорожания удобрений, освещения и отопления теплиц. Рост числа предпринимателей, желающих заняться продажей цветов, объясняется ошибочным представлением о высокой доходности подобного бизнеса.

Несмотря на значительное повышение цен на импортные и отечественные цветы, дефицита популярных сортов в стране пока не отмечается, подчеркнула Сафронова.