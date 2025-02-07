07 февраля 2025 12:24 Пенсионерка умоляла отловщиков не забирать ее пса в Красноярске. Питомца отбили, но проблема осталась Общественник Раилко: администрация Красноярска безграмотно работает с животными 0 0 0 Эксклюзив

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В Красноярске пенсионерка пыталась спасти бездомную собаку по кличке Найда от команды отловщиков. Душераздирающая сцена попала на видео. Подробно о случившемся 360.ru рассказал основатель общественного движения «Догспас» Юрий Раилко.

На собаке вымещают злость Местные жители заприметили Найду еще щенком, пенсионерки стали подкармливать собаку. Ее пытались пристроить в добрые руки, но не получилось, рассказал общественник. «Она прижилась и стала там жить. Собачка уже старенькая, ей 10 лет, она привыкла к вольной жизни. В квартире она жить не будет, ей это не нужно, она может там ночевать, но все равно будет выходить на улицу. Такую собаку сажать в клетку — это просто безумие какое-то. Но у нас люди делятся на тех, кто симпатизирует собакам, и тех, кто их ненавидит. И еще третья категория — те, кому просто все равно», — отметил Раилко. По его словам, ненавистники собак заваливают администрацию жалобами, и делают это хитро.

Я не знаю, зачем им это надо. Может быть, ненависть какая-то. Может быть, они неполноценные какие-то, не знаю, может, их бог обделил чем-то там, вымещают на этой собаке свою злость, ненависть, неполноценность. Я не знаю, что у этих людей в голове, поэтому сложно сказать. Юрий Раилко основатель общественного движения «Догспас»

На кадрах, которые появились в распоряжении 360.ru, видно, как пенсионерка умоляет отловщиков не забирать Найду. При этом сотрудники службы силой тащат пса по земле — тот в страхе сопротивляется. «Полицию вызывай. Она умрет, это моя собака!» — кричит пенсионерка на видео. «Догспас» опубликовал кадры в Сети, что вызвало общественный резонанс. «Собака боится сейчас выходить из подъезда. Любая собака воспринимает отлов как убийство. Любое животное, которое везут на скотобойню, даже свинья чувствует, когда ее собираются резать. Свинья же орет перед тем, как ее режут. Она понимает, что ее пришли убивать, любое животное, которое ловят и везут куда-то, оценивает это как убийство. Этот страх психологический остается в каждой собаке без исключения очень длительное время. И потом собаку от этого страха скорректировать достаточно сложно», — объяснил Раилкин.

Фото: 360.ru

Собаку вернули, но есть угроза Сейчас Найду вернули, но городские власти очень хитрые, подчеркнул общественник. Сейчас ни собирают петицию о том, что собака якобы нападает на детей. «На собаку делают жалобы. Есть лицо, которое к этой собаке относится неприязненно. И у этого лица муж ходит по ночам, зачем — не знаю, может быть, закладки ложит, может, еще что-то. Собаки, конечно же, реагируют, когда он ходит по ночам. И эта женщина, которая там проживает, имеет связи в силу своей работы. Она просит людей из других соседних домов, чтобы те делали жалобу на эту собаку. Сама она не светится», — рассказал Раилкин. Бабушка, которая пыталась отбить Найду от отлова, помогает всем собакам. «Она их подкармливает, ухаживает, лечит, она этим занимается очень давно, ее все знают. Бабушка — божий одуванчик. Помимо того, что она помогает собакам, она еще активно собирает гуманитарные посылки для фронта», — добавил общественник. Сейчас пенсионерка плохо себя чувствует. «Такой стресс для пожилого человека может привести к параличу, инсульту и смерти. Я считаю, что администрации очень сильно повезло, что этого не случилось. А если бы случилось, я даже не знаю, как бы они из этого выкручивались», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Жалобы от наркоманов Работа с безнадзорными животными в красноярской администрации построена безграмотно, считает Раилкин. Власти не понимают, чем занимаются. «Во-первых, все заявки на безнадзорных животных должны перепроверяться. На каждую заявку должен выезжать кинолог, который должен быть в штате. Не какое-то там лицо, инженер какого-то ранга, а кинолог с большим опытом, квалифицированный кинолог на уровне эксперта, а не просто с дипломом. Он должен выезжать и по своим критериям базовым оценивать агрессивность собаки, реальная она или нет, делать видео, подтверждающее это. И после этого видео он принимает решение, нужен этой собаке отлов или не нужен», — объяснил специалист. Это важный момент, так как множество заявок на собак оформляют наркоманы.

Они шарятся по тем местам, где обитают бездомные собаки, и они им очень сильно мешают. Во-первых, они ворошат места, куда эти наркотики прячут. Во-вторых, когда наркоманы шарятся по ночам и так далее, собаки поднимают лай. И основная часть жалобщиков, я уверен, — это наркоманы и дилеры. Юрий Раилко основатель общественного движения «Догспас»

Когда отловщики едут за собакой, они едут за деньгами, добавил эксперт. «Им платят только за собаку, иначе они денег не получат. Поэтому они хватают любую собаку, щенка, неагрессивную. Это абсолютно бессмысленная работа, безграмотная, этот вопрос надо поднимать. Я считаю, что это основной вопрос — идет отмывание бюджетных денег. Эти деньги можно было бы пустить на более лучшие вещи, например, на льготную стерилизацию собак, на их регистрацию. А тратятся миллионы на то, чтобы просто создавать видимость работы», — возмутился Раилко. Если собака покусала человека, животное тоже должен осмотреть кинолог. «Потому что покусы могут быть спровоцированы. Это может быть неадекват, который шел пьяный и начал пинать собаку, она среагировала. Видов агрессии у собак очень много, и они вообще не немотивированные, а как раз мотивированные», — добавил специалист. У всех собак агрессия мотивированная, если речь идет не о животных с бешенством, онкологическими или неврологическими заболеваниями. «Все очень просто. Это очень просто, если этим занимаются специалисты и люди с головой. И, к сожалению, очень сложно, если занимаются этим идиоты», — заключил Раилко.