Собака искусала студентов на лекции в медицинской академии во Владикавказе

Агрессивная собака напала на студентов Северо-Осетинской медицинской академии во время лекции и искусала их. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Несколько пострадавших, по данным РЕН ТВ, обратились за помощью врачей. Им предстоит сдать анализы, чтобы выяснить, не заразились ли они бешенством.

Само животное пока поймать не удалось. Откуда собака взялась в корпусе, не сообщается.

Ранее депутат якутского парламента Нюргуюна Заморщикова в разговоре с 360.ru призвала упразднить приюты для бездомных животных и усыплять невостребованных бродячих псов «по деревенскому обычаю».

Поводом для такого предложения стало нападение стаи на 12-летнюю девочку в поселке Чульман. Школьница получила тяжелые травмы и через несколько дней умерла в больнице.