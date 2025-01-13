Около 500 бездомных собак вакцинировали и стерилизовали в Подмосковье в декабре

Программа ОСВВ, представляющая собой ключевой подход к контролю численности бездомных собак, продолжает действовать в Московской области. Эта инициатива, известная как «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат», узаконивает присутствие бездомных животных в городской среде. В декабре прошлого года было поймано 497 безнадзорных собак, для которых провели все необходимые процедуры.

На первом этапе собаку доставляют в пункт временного содержания, где после карантина ее обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют или кастрируют. Если животное не проявляет агрессии, его после операции в течение определенного времени выпустят обратно на прежнее место обитания.

Таких собак можно отличить по бирке, закрепленной на ухе. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подчеркнули, что данная процедура способствует контролю численности бездомных животных.

Специалисты подчеркивают, что при встрече бездомной собаки без бирки, рекомендуется обратиться на горячую линию по номеру 8 (800) 550-65-22, доступному круглосуточно. Кроме того, в министерстве напомнили о важности чипирования домашних животных: если питомца поймают после отлова, его чип проверят, и в случае наличия информация о владельце будет использована для его возврата. Узнать адрес ближайшей клиники и её часы работы можно по единому номеру +7 495 668-01-25, который работает ежедневно с 9:00 до 21:00.