В Госдуме предложили привлекать догхантеров к уголовной ответственности

Догхантеры — это люди, которые жестоко обращаются с животными. Например, оставляют отравленные «гостинцы» для четвероногих на улице. От их деятельности страдают как бездомные, так и домашние питомцы, которые могут случайно найти еду на прогулке.

«Злоумышленники, распространяющие отравленную еду, заведомо опасные предметы и средства в общедоступных местах, зачастую уходят от ответственности, так как в том случае, если животное не съест оставленную вещь, <… > действие злоумышленника невозможно квалифицировать по статье 245 УК РФ», — сказано в пояснительной записке к проекту.

По мнению Арапова, чтобы исключить такие случаи, нужно внести новый пункт в статью, устанавливающую ответственность за жестокое обращение с животными. Он подразумевает наказывать не только за физический вред, но и за использование отравляющих веществ, которые могут навредить питомцам.

Ранее в Подольске погибли несколько домашних собак из-за действий догхантера. Предположительно, животных отравили крысиным ядом.