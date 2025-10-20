Пенсии и детские пособия придут раньше срока. Полный календарь выплат в ноябре-2025

В ноябре 2025 года россиян ждут изменения в графике социальных выплат. Из-за государственного праздника деньги поступят раньше обычного. Как именно выходные дни повлияют на сроки поступлений и кому из пенсионеров стоит ждать значительной прибавки, разбирался 360.ru.

Почему изменится ноябрьский график выплат

Причина в официальном празднике — Дне народного единства, который выпадает на вторник, 4 ноября. Суббота, 1 ноября, будет рабочей: выходной перенесли на понедельник, 3 ноября.

Согласно законодательству, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, она переносится на более ранний срок. Таким образом, запланированные на 3 ноября выплаты россияне получат уже 1 ноября, пишут «Известия».

Когда придут детские выплаты в ноябре 2025 года

В ноябре граждане получат выплаты за предыдущий, октябрьский период. Обычно поступления приходят в срок до 10-го числа каждого месяца, но в ноябре средства поступят раньше.

Так, 1 ноября россиянам придут: досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным.

В среду, 5 ноября, поступит ежемесячное пособие из материнского капитала. В пятницу, 7 ноября, выплаты получат работающие родители детей до 1,5 года. Время зачислений зависит от банка и может занять весь день.