Пенсии и детские пособия придут раньше срока. Полный календарь выплат в ноябре-2025
В ноябре 2025 года россиян ждут изменения в графике социальных выплат. Из-за государственного праздника деньги поступят раньше обычного. Как именно выходные дни повлияют на сроки поступлений и кому из пенсионеров стоит ждать значительной прибавки, разбирался 360.ru.
Почему изменится ноябрьский график выплат
Причина в официальном празднике — Дне народного единства, который выпадает на вторник, 4 ноября. Суббота, 1 ноября, будет рабочей: выходной перенесли на понедельник, 3 ноября.
Согласно законодательству, если дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, она переносится на более ранний срок. Таким образом, запланированные на 3 ноября выплаты россияне получат уже 1 ноября, пишут «Известия».
Когда придут детские выплаты в ноябре 2025 года
В ноябре граждане получат выплаты за предыдущий, октябрьский период. Обычно поступления приходят в срок до 10-го числа каждого месяца, но в ноябре средства поступят раньше.
Так, 1 ноября россиянам придут: досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным.
В среду, 5 ноября, поступит ежемесячное пособие из материнского капитала. В пятницу, 7 ноября, выплаты получат работающие родители детей до 1,5 года. Время зачислений зависит от банка и может занять весь день.
Изменения в пенсионных выплатах
График выплаты пенсий устанавливается для каждого региона отдельно. Средства могут поступать с 3-го по 25-е число каждого месяца.
В случае если стандартная дата получения пенсии выпадает на праздничные дни (3 ноября и последующие выходные), деньги перечислят досрочно — в последний рабочий день перед каникулами.
Кому ждать прибавки к пенсии в ноябре 2025 года?
Ноябрь станет важным месяцем для россиян, отметивших в октябре свой 80-летний юбилей. Их ждет автоматическое увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. С начала нынешнего года базовая часть составляет 8 907 рублей, однако после 80 лет она удваивается до 17 815 рублей.
Дополнительные документы или заявления для перерасчета не потребуются — данные поступают из Единой государственной информационной системы социального обеспечения, и повышение происходит автоматически.