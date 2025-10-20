График выплат пенсий изменится в ноябре

Пенсионеры России получат ноябрьские выплаты досрочно из-за предстоящих праздничных выходных. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.

«Выплаты, которые должны были прийти в начале месяца, поступят уже 1 ноября», — уточнил парламентарий. Такой перенос связан с нерабочими днями 2, 3 и 4 ноября.

Социальный фонд России традиционно корректирует график перечислений перед праздниками. Новый порядок касается всех способов доставки пенсий.

«Для почтовых отделений даты доставки корректируются с учетом режима их работы», — добавил Говырин. При этом правило досрочного перевода средств остается неизменным.

Перечисления на банковские счета поступят не позднее 31 октября. Точную дату зачисления можно проверить в личном кабинете на сайте фонда.

Перенос графика выплат происходит ежегодно согласно утвержденному календарю. Это позволяет пенсионерам получать средства вовремя без задержек.

Ранее стало известно, что средний размер страховой пенсии в России превысил 24 тысячи рублей по данным актуального расчета.