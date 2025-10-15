Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре

В ноябре 2025 года в России изменится график перечислений детских пособий и пенсий из-за праздничных дней, связанных с Днем народного единства. Об этом сообщила газета «Известия» .

Сдвиг графика связан с тем, что 3 ноября выходной день, а 1 ноября станет рабочим. Чтобы граждане могли получить деньги до праздников, социальные выплаты поступят досрочно — уже 1 ноября.

Речь идет о едином пособии, выплатах на первого ребенка до трех лет, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет, выплатах беременным и семьям военнослужащих. Средства, которые обычно перечисляют 3 числа, поступят на счета граждан 1 ноября.

Кроме того, 5 ноября будет произведено начисление ежемесячного пособия из материнского капитала, а 7 ноября — выплат работающим родителям детей до полутора лет.

Также в ноябре произойдет плановое повышение пенсий гражданам, достигшим 80 лет в октябре. Базовая часть возрастет с 8,9 тысяч до 17,8 тысяч рублей.

Ранее министр труда Антона Котяков заявил, что семьи с двумя и более детьми получат право на ежегодный возврат части уплаченного НДФЛ по новой льготной ставке.