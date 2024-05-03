Страстная пятница 2024: в чем суть и что нельзя делать | 360°

Общество 03 мая 2024, 00:13 Самый скорбный и печальный день. Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу Профессор Фоминых: в Страстную пятницу вспоминают мучения Христа Pxhere

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В 2024 году православные христиане встретят Страстную, или Великую, пятницу 3 мая. Верующие вспомнят страдания земной жизни Иисуса Христа. История и традиции самого скорбного дня в православном календаре — в материале 360.ru.

Что такое Страстная пятница: история

В 2024 году Страстная пятница выпадает на 3 мая. Церковь вспоминает суд над Иисусом Христом, его путь на Голгофу, страдания и смерть на кресте, снятие тела и последующее погребение.

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Название «Страстная» отсылает к мучениям Спасителя. В церковных текстах этот день принято называть Великой пятницей.

Согласно Евангелию, в ночь на пятницу Иисуса схватили в Гефсиманском саду. Иудейские священники хотели покарать его за то, что он проповедовал Новый Завет и называл себя Сыном Божиим. Христа отвели к прокурору Иудеи Понтию Пилату.

Христианское вероучение гласит, что своим распятием и смертью Сын Божий принял на себя грехи человечества и освободил людей от вечной смерти. С креста прозвучал его призыв к Богу о судьях и палачах: «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят».

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Суть и значение Страстной пятницы для православных христиан

Поскольку в Страстную пятницу состоялся суд над Иисусом Христом и его казнь путем распятия на кресте, этот день — самый тихий, печальный и спокойный перед Воскресением Спасителя, рассказала 360.ru доктор педагогических наук, профессор, академический руководитель программы аспирантуры по профессиональной педагогике РЭУ имени Плеханова Наталия Фоминых.

«Это день печали и траура. Именно в Страстную пятницу вспоминают путь Христа к распятию и его мучения. И поэтому в Страстную пятницу христианами соблюдаются особые запреты», — отметила специалист.

Традиции Страстной пятницы: что можно и нужно делать

В Страстную пятницу можно заниматься приготовлением пасхального стола: красить яйца и печь куличи. Делать это следует в тишине, скорби и трауре, готовясь к светлому Воскресению Христову в надежде и вере, помня о страданиях Иисуса, рассказала Фоминых.

Также считается, что именно в этот день, в Страстную пятницу, необходимо принести из церкви 12 свечей. Это привлечет в дом материальное благополучие. Необходимо расставить все 12 свечей по жилищу и дать им полностью прогореть. Наталия Фоминых профессор

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Чтобы здоровье не подводило весь год, в Страстную пятницу следует испечь кулич, а его кусочек сохранить до следующей Великой недели за иконами в красном углу. Этот кусочек кулича убережет дом.

«Можно употребить его во время болезни для выздоровления и сохранения здоровья», — отметила профессор.

Очень интересная примета существовала у наших предков, связанная с золой. В этот день ее выгребали из печки. Считалось, что эта зола затем поможет в лечении и сбережет от уныния.

В Страстную пятницу верующие должны придерживаться самой строгой диеты — можно лишь есть хлеб и пить воду. Некоторые вовсе отказываются от пищи. Если человек не постился в течение Великого поста, но хотел бы разделить скорбь христианства, Страстную пятницу нужно провести в воздержании от скоромной еды.

Ну и самое главное — просто оставаться дома, тосковать и печалиться не следует. Этот день необходимо провести в размышлениях. В размышлениях о жертве, которую принес Христос. Наталия Фоминых профессор

Важно в Страстную пятницу совершить доброе дело. Если оно будет идти от чистого сердца, эта помощь обязательно откликнется в будущем.

«Если вы не знаете, как провести Страстную пятницу, обязательно сделайте пожертвование, доброе дело, помогите нуждающимся», — подытожила Фоминых.

По Великой пятнице предсказывали погоду. Какой она будет в этот день, такую же и следует ожидать до конца весны. Еще существует поверье: если освятить в Страстную пятницу кольцо, оно будет защищать человека от всех бед и болезней в течение жизни.

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Что категорически нельзя делать в Страстную пятницу

Так как Великая пятница наполнена горечью и скорбью по жертве Христа, которую он совершил ради людей, день нужно провести в полной тишине. Все шумные праздники считаются неуважением к жертве Христовой.

«Если вы все же проведете праздник, то это может привести к беде», — предупредила Фоминых.

Строгий запрет накладывается на любой физический труд и любую работу по дому. Особенный грех в этот день — шитье, вышивание и вязание. Существовала пословица: «Птица гнездо не вьет, девка косу не плетет». Поэтому в этот день нельзя стричься, заплетать и красить волосы. Иначе можно лишиться своего здоровья.

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Богослужения в Страстную пятницу

В Великую пятницу проводят особые богослужения, посвященные воспоминанию спасительных для христиан страстей и крестной смерти Иисуса. В течение дня евангельское повествование об этих событиях читают трижды.

«На утрене читаются последовательно 12 евангельских отрывков или, как говорят, 12 евангелий. В хронологическом порядке они рассказывают о событиях Страстной пятницы», — объяснила Фоминых.

На Великих часах отдельно читаются повествования от каждого из четырех евангелистов. Наконец, на Великой вечерне о событиях Страстной пятницы рассказывают в одном продолжительном составном евангелии, затем начинается обряд погребения Великой плащаницы с изображением Христа в гробу — ее выносят из храма.

Духовенство и верующие с зажженными свечами идут крестным ходом вокруг храма под пение «Святый Боже». После этого Плащаницу снова полагают в храме для поклонения.

В заключительной части службы читают пророчество Иезекииля о воскрешении мертвых. Православные христиане вступают в Великую субботу покоя. Вслед за Спасителем они движутся от страданий и смерти к радости Воскресения Христова.

Последняя неделя перед Пасхой — Страстная седмица — началась 29 апреля. Все церковные службы посвящены исключительно Спасителю.

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