Страстная неделя 29 апреля — 5 мая 2024: что нужно и нельзя делать в последнюю Седмицу Великого поста | 360°

Общество

29 апреля 2024, 12:18

«Очищенными мыслями будем сопутствовать Ему». Страстная неделя — день за днем

Религиовед Ковалева рассказала, что нужно делать в Страстную неделю — 2024

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У православных продолжается Великий пост — время молитв и ограничений в память о страданиях, которые пережил Иисус Христос. Самой строгой считается последняя неделя — Страстная Седмица. В чем ее значение по дням, что можно и нельзя делать в этот период — в материале 360.ru.

Когда Страстная неделя в 2024 году

В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. Уже 5 мая, в воскресенье, верующие отпразднуют Пасху.

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Суть Страстной Седмицы Великого поста

Неделя посвящена последним дням жизни на земле Спасителя, его страданиям, распятию, смерти, погребению, напомнила в разговоре с 360.ru религиовед Юлия Ковалева.

Этот период особенно почитается Церковью. Его называют Великой неделей потому, что именно в эту седмицу совершались чудеса Сына Божьего.

Global Look Press

Страстная неделя по дням

Каждый день этой седмицы наделен особым смыслом. Верующие вспоминают окончание земной жизни Христа, его притчи, страдания и погребение, скорбят по нему.

Великий понедельник

В понедельник вспоминают Иосифа Прекрасного, чей путь напоминает жизнь Христа.

Также в это день Иисус иссушает смоковницу — дерево с листвой, но без плодов. Его считают символом борьбы с формальностью, когда верующие выполняют ритуалы, однако не каются по-настоящему.

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Из дерева получается миро — благовонная смесь ароматических веществ на основе оливкового масла и белого вина. В понедельник в храмах ее начинают варить — единственный раз в году. Миро доводят до кипения и далее выдерживают на медленном огне до среды.

Великий вторник

В этот день Христос рассказал ученикам и жителям города о своем будущем воскрешении, втором пришествии и поведал притчи о талантах и 10 девах. Тогда народ посчитал Иисуса пророком.

Global Look Press

Талант — это монета в античной Европе, Азии и Северной Африке. Однако данное слово можно трактовать и как способность.

Согласно Евангелию от Матфея, богатый человек дал одному рабу пять талантов, второму — два, а третьему — один. Получившие больше всех талантов сумели их приумножить ровно в два раза, а раб с одним закопал его в землю. Когда хозяин просил отчитаться, то два раба отдали ему свои таланты и доход сверху, за что получили похвалу. Третий же просто вернул талант богачу. Тот рассердился и выбросил монету.

Причта о девах основывается на свадебном обряде, когда подруги невесты встречают в полночь жениха. Из-за темноты девы пошли навстречу мужчине со светильниками. Пять девушек были мудрыми и взяли с собой масло на случай, если жених задержится, а пять ничего не взяли.

Unsplash

Суженый опоздал, и девушки задремали, а масло в светильниках закончилось. Девы спросили у мудрых масла, но те отослали их купить себе. Когда они ушли, пришел жених. Начался праздник, а двери в дом закрыли. Опоздавшие девушки стучались и просили впустить их.

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий», — ответил жених.

Таким образом Христос объяснил ученикам, как важно всегда готовиться ко второму пришествию и вести праведную жизнь.

Великая среда

В среду произошло миропомазание. Согласно Писанию, одна женщина вылила на голову Христу драгоценное миро.

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Апостолы возмутились: продав миро, можно было выручить много денег и накормить нищих. Однако Иисус сказал, что тем самым женщина подготовила его тело к погребению.

Примерно в это время Иуда Искариот за 30 сребреников выдал первосвященникам своего учителя, тем самым совершив предательство.

В этот день в храмах служат последнюю литургию преждеосвященных даров. Также в среду можно исповедаться, чтобы на следующий день причаститься.

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Великий четверг

В четверг вспоминают Тайную вечерю. В этот день Христос омыл ноги своим ученикам и совершил Святое Причастие. Он раздал им хлеб, который олицетворял плоть, и подал вино — символ крови. Тем самым они воссоединились со Спасителем, принимая его часть.

В этот день православные убираются в домах, ходят в баню, красят яйца и пекут куличи. По этой причине четверг еще называют Чистым.

Патриаршее служение в Великий Четверг в Храме Христа Спасителя Категории: Религия и вероисповедан
Патриаршее служение в Великий Четверг в Храме Христа Спасителя Категории: Религия и вероисповедан/РИА «Новости»

Великая пятница

Страстная пятница — самое строгое время Великого Поста. В этот день Иисуса заставили нести на себе крест на вершину горы Голгофы, по дороге его избивали воины, а на голову возложили терновый венец.

Затем Христа распяли. Он пробыл на кресте с полудня до трех часов дня, поэтому в пятницу мысли верующего должны быть обращены к страданиям Спасителя.

Этот день стоит провести в мыслях об Иисусе, который принял страдания, чтобы спасти человечество. Лучше избегать развлечений и всякой суеты. При этом приготовления к Пасхе, такие как покраска яиц и выпечка куличей, не считаются суетными делами. Если есть возможность, нужно отложить хозяйственные дела и провести все время в храме.

Юлия Ковалева

Великая пятница — день молчания, скорби. Некоторые верующие отказываются от пищи и воды.

Священнослужители храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова во время вечерни с выносом Плащаницы
Священнослужители храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова во время вечерни с выносом Плащаницы/РИА «Новости»

Великая суббота

В этот день вспоминают о погребении Иисуса. Христиане верят, что после смерти он сошел в ад и избавил от мучений души праведников, которые при жизни покаялись за грехи.

Согласно Священному писанию, вход в пещеру, где захоронили тело Спасителя, загородили большим камнем, чтобы пресечь разговоры о воскрешении.

Поздно вечером, ближе к 12 часам ночи, в храмах служат полунощницу. Священнослужители переносят в алтарь плащаницу, подобную льняной ткани, в которую завернули тело Иисуса после смерти, и кладут ее на престол.

После этого совершается Крестный ход. Считается, что верующие идут навстречу воскресшему Христу.

Священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке.
Священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке./РИА «Новости»

Как держать пост в последнюю Седмицу

В Великий пост верующие отказываются от пищи животного происхождения. К ней относятся мясо, рыба (допускается в Вербное воскресенье), молоко, яйца, сливочное масло. Основой для питания в этот период становятся хлеб, овощи, фрукты, крупы.

Страстная неделя считается самой строгой. В эти семь дней действуют особые правила. Например, с понедельника по среду постящимся рекомендуют есть хлеб, овощи и фрукты в сыром виде и без масла.

Global Look Press

В четверг допускается горячая пища с растительным маслом. В пятницу лучше воздержаться от еды, а в субботу — есть горячую пищу, но без масла.

В воскресенье, когда настанет Пасха, все запреты снимаются — наступает говение. Выход из поста должен быть постепенным, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Празднование Пасхи в Сербии
Празднование Пасхи в Сербии/РИА «Новости»

Что нужно делать на Страстной неделе

Православные христиане, желая быть ближе к Сыну Божьему в последние дни его земной жизни, в Страстную седмицу более усердно молятся и чаще совершают подвиги поста: становятся более добрыми, снисходительными, творят милосердные дела, думают о близких.

В прошлом на этот период прекращали судебные тяжбы, споры, не исполняли наказания. Узников освобождали из темниц.

В Страстную неделю люди готовятся к празднику Пасхи. И, как и весь Великий Пост, это время стоит посвятить очищению своего сердца и мыслей.

Все богослужения в этот период призывают к тому, чтобы верующие сострадали Спасителю и как бы проходили его путь.

Юлия Ковалева

В первые три дня седмицы полагается перечитывать тексты четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Особое внимание уделяют отрывкам о последних днях Христа. Лучше делать это в храме, но если такой возможности нет, можно читать священные тексты на работе и даже в транспорте.

Global Look Press

Многие в Великую среду исповедуются, а на следующий день приходят в храм причащаться.

Если верующий не успевает в храм, он может найти все важные тексты и песни, которые в эту неделю обязательно прочитать, в интернете, а также посвятить время молитвослову.

По словам Ковалевой, если кто-то не мог выдержать весь Великий пост, но решил присоединиться в последнюю неделю, это допускается.

Unsplash

Что запрещено на Страстной неделе

Страстная седмица — особенное время для любого христианина. Поэтому важно сосредоточиться не на подготовке к Пасхе и строгости диеты, а на духовном очищении.

В эти дни в церквях не проводят венчания и крещения — все служения посвящены подготовке к главному празднику.

Global Look Press

В последние семь дней поста нельзя:

  • поддаваться зависти;
  • обижаться;
  • осуждать;
  • злословить;
  • раздражаться;
  • устраивать шумные застолья;
  • курить;
  • пить алкогольные напитки;
  • допускать блуд;
  • уступать другим человеческим порокам.

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