Общество 29 апреля 2024, 12:18 «Очищенными мыслями будем сопутствовать Ему». Страстная неделя — день за днем Религиовед Ковалева рассказала, что нужно делать в Страстную неделю — 2024 Unsplash

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У православных продолжается Великий пост — время молитв и ограничений в память о страданиях, которые пережил Иисус Христос. Самой строгой считается последняя неделя — Страстная Седмица. В чем ее значение по дням, что можно и нельзя делать в этот период — в материале 360.ru.

Когда Страстная неделя в 2024 году

В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. Уже 5 мая, в воскресенье, верующие отпразднуют Пасху.

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Суть Страстной Седмицы Великого поста

Неделя посвящена последним дням жизни на земле Спасителя, его страданиям, распятию, смерти, погребению, напомнила в разговоре с 360.ru религиовед Юлия Ковалева.

Этот период особенно почитается Церковью. Его называют Великой неделей потому, что именно в эту седмицу совершались чудеса Сына Божьего.

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Страстная неделя по дням

Каждый день этой седмицы наделен особым смыслом. Верующие вспоминают окончание земной жизни Христа, его притчи, страдания и погребение, скорбят по нему.

Великий понедельник

В понедельник вспоминают Иосифа Прекрасного, чей путь напоминает жизнь Христа.

Также в это день Иисус иссушает смоковницу — дерево с листвой, но без плодов. Его считают символом борьбы с формальностью, когда верующие выполняют ритуалы, однако не каются по-настоящему.

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Из дерева получается миро — благовонная смесь ароматических веществ на основе оливкового масла и белого вина. В понедельник в храмах ее начинают варить — единственный раз в году. Миро доводят до кипения и далее выдерживают на медленном огне до среды.

Великий вторник

В этот день Христос рассказал ученикам и жителям города о своем будущем воскрешении, втором пришествии и поведал притчи о талантах и 10 девах. Тогда народ посчитал Иисуса пророком.

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Талант — это монета в античной Европе, Азии и Северной Африке. Однако данное слово можно трактовать и как способность.

Согласно Евангелию от Матфея, богатый человек дал одному рабу пять талантов, второму — два, а третьему — один. Получившие больше всех талантов сумели их приумножить ровно в два раза, а раб с одним закопал его в землю. Когда хозяин просил отчитаться, то два раба отдали ему свои таланты и доход сверху, за что получили похвалу. Третий же просто вернул талант богачу. Тот рассердился и выбросил монету.

Причта о девах основывается на свадебном обряде, когда подруги невесты встречают в полночь жениха. Из-за темноты девы пошли навстречу мужчине со светильниками. Пять девушек были мудрыми и взяли с собой масло на случай, если жених задержится, а пять ничего не взяли.

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Суженый опоздал, и девушки задремали, а масло в светильниках закончилось. Девы спросили у мудрых масла, но те отослали их купить себе. Когда они ушли, пришел жених. Начался праздник, а двери в дом закрыли. Опоздавшие девушки стучались и просили впустить их.

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий», — ответил жених.

Таким образом Христос объяснил ученикам, как важно всегда готовиться ко второму пришествию и вести праведную жизнь.

Великая среда

В среду произошло миропомазание. Согласно Писанию, одна женщина вылила на голову Христу драгоценное миро.

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Апостолы возмутились: продав миро, можно было выручить много денег и накормить нищих. Однако Иисус сказал, что тем самым женщина подготовила его тело к погребению.

Примерно в это время Иуда Искариот за 30 сребреников выдал первосвященникам своего учителя, тем самым совершив предательство.

В этот день в храмах служат последнюю литургию преждеосвященных даров. Также в среду можно исповедаться, чтобы на следующий день причаститься.

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Великий четверг

В четверг вспоминают Тайную вечерю. В этот день Христос омыл ноги своим ученикам и совершил Святое Причастие. Он раздал им хлеб, который олицетворял плоть, и подал вино — символ крови. Тем самым они воссоединились со Спасителем, принимая его часть.

В этот день православные убираются в домах, ходят в баню, красят яйца и пекут куличи. По этой причине четверг еще называют Чистым.

Патриаршее служение в Великий Четверг в Храме Христа Спасителя Категории: Религия и вероисповедан / РИА «Новости»

Великая пятница

Страстная пятница — самое строгое время Великого Поста. В этот день Иисуса заставили нести на себе крест на вершину горы Голгофы, по дороге его избивали воины, а на голову возложили терновый венец.

Затем Христа распяли. Он пробыл на кресте с полудня до трех часов дня, поэтому в пятницу мысли верующего должны быть обращены к страданиям Спасителя.

Этот день стоит провести в мыслях об Иисусе, который принял страдания, чтобы спасти человечество. Лучше избегать развлечений и всякой суеты. При этом приготовления к Пасхе, такие как покраска яиц и выпечка куличей, не считаются суетными делами. Если есть возможность, нужно отложить хозяйственные дела и провести все время в храме. Юлия Ковалева

Великая пятница — день молчания, скорби. Некоторые верующие отказываются от пищи и воды.

Священнослужители храма святой мученицы Татианы при МГУ имени М. В. Ломоносова во время вечерни с выносом Плащаницы / РИА «Новости»

Великая суббота

В этот день вспоминают о погребении Иисуса. Христиане верят, что после смерти он сошел в ад и избавил от мучений души праведников, которые при жизни покаялись за грехи.

Согласно Священному писанию, вход в пещеру, где захоронили тело Спасителя, загородили большим камнем, чтобы пресечь разговоры о воскрешении.

Поздно вечером, ближе к 12 часам ночи, в храмах служат полунощницу. Священнослужители переносят в алтарь плащаницу, подобную льняной ткани, в которую завернули тело Иисуса после смерти, и кладут ее на престол.

После этого совершается Крестный ход. Считается, что верующие идут навстречу воскресшему Христу.

Священнослужители во время пасхального крестного хода во Владивостоке. / РИА «Новости»

Как держать пост в последнюю Седмицу

В Великий пост верующие отказываются от пищи животного происхождения. К ней относятся мясо, рыба (допускается в Вербное воскресенье), молоко, яйца, сливочное масло. Основой для питания в этот период становятся хлеб, овощи, фрукты, крупы.

Страстная неделя считается самой строгой. В эти семь дней действуют особые правила. Например, с понедельника по среду постящимся рекомендуют есть хлеб, овощи и фрукты в сыром виде и без масла.

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В четверг допускается горячая пища с растительным маслом. В пятницу лучше воздержаться от еды, а в субботу — есть горячую пищу, но без масла.

В воскресенье, когда настанет Пасха, все запреты снимаются — наступает говение. Выход из поста должен быть постепенным, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Празднование Пасхи в Сербии / РИА «Новости»

Что нужно делать на Страстной неделе

Православные христиане, желая быть ближе к Сыну Божьему в последние дни его земной жизни, в Страстную седмицу более усердно молятся и чаще совершают подвиги поста: становятся более добрыми, снисходительными, творят милосердные дела, думают о близких.

В прошлом на этот период прекращали судебные тяжбы, споры, не исполняли наказания. Узников освобождали из темниц.

В Страстную неделю люди готовятся к празднику Пасхи. И, как и весь Великий Пост, это время стоит посвятить очищению своего сердца и мыслей.

Все богослужения в этот период призывают к тому, чтобы верующие сострадали Спасителю и как бы проходили его путь. Юлия Ковалева

В первые три дня седмицы полагается перечитывать тексты четырех евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Особое внимание уделяют отрывкам о последних днях Христа. Лучше делать это в храме, но если такой возможности нет, можно читать священные тексты на работе и даже в транспорте.

Global Look Press

Многие в Великую среду исповедуются, а на следующий день приходят в храм причащаться.

Если верующий не успевает в храм, он может найти все важные тексты и песни, которые в эту неделю обязательно прочитать, в интернете, а также посвятить время молитвослову.

По словам Ковалевой, если кто-то не мог выдержать весь Великий пост, но решил присоединиться в последнюю неделю, это допускается.

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Что запрещено на Страстной неделе

Страстная седмица — особенное время для любого христианина. Поэтому важно сосредоточиться не на подготовке к Пасхе и строгости диеты, а на духовном очищении.

В эти дни в церквях не проводят венчания и крещения — все служения посвящены подготовке к главному празднику.

Global Look Press

В последние семь дней поста нельзя:

поддаваться зависти;

обижаться;

осуждать;

злословить;

раздражаться;

устраивать шумные застолья;

курить;

пить алкогольные напитки;

допускать блуд;

уступать другим человеческим порокам.