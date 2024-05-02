Пасхальный стол: традиционные блюда, чем разнообразить, сколько будет стоить | 360°

Общество 02 мая 2024, 01:39 Пасха-2024. Какие блюда должны быть на традиционном праздничном столе Традиционный стол на Пасху посоветовали разнообразить мясом и рыбой Pxhere

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Пасха — самый радостный и светлый христианский праздник, который начинается после Великого поста. Поэтому стол принято делать роскошным. В старину на праздник, помимо традиционных блюд, готовили студень или заливное, соленья, закуски, горячее мясное блюдо и подавали напитки. Как разнообразить пасхальный стол в 2024 году и в какую сумму он обойдется — в материале «360».

Традиционные пасхальные блюда

По традиции на Пасху готовят три основных блюда-символа — кулич, творожную пасху и крашеные вареные яйца, сообщил портал «Православие.ru».

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Верующие считают кулич символом воскрешения и новой жизни. С этим блюдом связано старинное предание. Считается, что апостолы после вознесения Иисуса Христа вспоминали учителя за общей трапезой и оставляли для него место за столом, а рядом ставили хлеб.

Еще один традиционный символ — вареные яйца красного цвета. Батюшки считают, что это пошло от одного из преданий о Марии Магдалине. Согласно легенде, святая поднесла яйцо в дар римскому императору Тиберию и рассказала, что Христос восстал из мертвых. Тиберий не поверил ее словам, и в ответ яйцо окрасилось в красный цвет.

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Этот оттенок также символизирует кровь, которую Иисус пролил за людей. Само пасхальное яйцо в христианской традиции символизирует гроб Господень. Именно там скрыта вечная жизнь.

Творожная пасха является еще одним обязательным украшением праздничного стола. Форма десерта — усеченная пирамида. С одной стороны такая форма олицетворяет Голгофы, где распяли Христа, с дрогой — это символ Горнего места, храмового Божьего престола. Творог и мед обозначают обещанный православным верующим изобильный и благодатный рай.

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В какую сумму обойдутся традиционные пасхальные блюда

Набор «минимум» в 2024 году обойдется россиянам в 1088 рублей. В него входят: кулич весом 500 граммов — 449 рублей, десяток яиц — 119 рублей и 650 граммов творожной пасхи — 520 рублей, рассказала «Известиям» финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

За набор «максимум» россияне заплатят 1623 рубля. В него входят не только традиционные продукты, но и декор с праздничной атрибутикой.

«Кулич весом 500 граммов — 449 рублей, десяток яиц — 119 рублей, творожная пасха весом 650 граммов — 520 рублей, красители для яиц шестицветные — 99 рублей, термонаклейки для 10 яиц — 59 рублей, подставка для яиц — 119 рублей, пасхальная свеча — 69 рублей, пасхальный пряник — 189 рублей», — поделилась эксперт.

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Что лучше — купить готовое блюло или приготовить самому

На домашний кулич уйдет много времени и сил, при этом сэкономить вряд ли получится, выяснил онлайн-журнал Life Profit. Выгоднее всего купить кулич в магазине, но самый большой выбор бюджетной выпечки — на маркетплейсах. Там можно найти куличи по итальянским рецептам, с необычным составом или дизайном.

Авторские рецепты предлагают кафе и рестораны, но там выпечка будет стоить дороже примерно на 50%. Магазинная пасха по цене практические не отличается от домашней.

Яйца же точно выгоднее купить и покрасить самостоятельно. Крашеные продукты в пекарнях и ресторанах стоят в пять-шесть раз дороже. Окрашены они обычной луковой шелухой или пищевым красителем, цена которого в магазине составляет 50-70 рублей, а килограмм лука обойдется в среднем в 30 рублей.

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Чем разнообразить пасхальное меню

Мясо и птица

Беспроигрышный вариант для праздничного стола — запеченная птица. Это могут быть утка, гусь, курица или индейка. Птицу следует нафаршировать яблоками, картофелем, гречкой или рисом. Такие блюда получаются очень сочными.

К столу можно подать мясную нарезку — буженину или отварной язык. С этими же продуктами стоит приготовить салаты, рассказали на портале MedAboutMe.

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Рыба и морепродукты

Строгие правила Великого поста существенно ограничивают рыбу, по ней верующие могут соскучиться не меньше, чем по мясу. В светлый праздник лучше порадовать себя фаршированной рыбой, приготовить заливное или стейки из тунца.

Мало кто откажется и от обычной селедки. Также можно разнообразить стол тарталетками с креветками, бутербродами из цельнозернового хлеба со сливочным маслом и икрой.

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Десерты

В качестве лакомства для праздничного стола подойдут конфеты и шоколад. Главное — высокое качество продуктов.

Стоит присмотреться к шоколадным яйцам или десертам в виде фигурок — зайцев, мишек или рыбок. Их оценят самые маленькие участники праздничного стола.

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Напитки

Прекрасным дополнением к праздничной выпечке станет чай. В него можно добавить липу, малину или лимон. От кофе лучше отказаться — он подавляет вкус и аромат блюд.

На пасхальном столе будет уместным красное или белое вино, чего нельзя сказать о большом количестве крепких алкогольных напитков. Пасха — светлый праздник, поэтому бокал хорошего десертного вина принесет радость и не вызовет неприятных последствий для здоровья и настроения окружающих.

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Рецепты куличей и пасхи

Творожная пасха с вишней

Ингредиенты:

вишня без косточек (свежая или замороженная) – 350 граммов,

сахар – 200 граммов,

творог – 350 граммов,

сливочное масло – 150 граммов,

цукаты, орехи и сухофрукты – по вкусу.

Рецепт приготовления:

Шаг 1. Вишню нужно положить в кастрюлю, засыпать сахаром и поставить на средний огонь. Помешивая, довести до кипения. Затем убавить огонь до минимума и варить 7–10 минут, пока сироп не станет густым.

Шаг 2. Остудить кастрюлю с вишневым сиропом.

Шаг 3. Творог с размягченным маслом взбить миксером. Добавить туда остывший вишневый сироп и еще раз смешать до однородного состояния. Затем положить цукаты, изюм или орехи.

Шаг 4. Выложить массу в форму и поставить под гнет.

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Шоколадный кулич

Ингредиенты:

молоко – 80 миллилитров,

молочный шоколад – 500 граммов,

сливки 33% – 350 миллилитров,

куриное яйцо – две штуки,

сахар – 50 граммов,

мед – семь граммов,

мука пшеничная – 410 граммов,

масло сливочное – 120 граммов,

соль – один граммов,

ванилин – 18 граммов,

изюм – 70 граммов,

желатин в пластинках – 10 штук.

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Рецепт приготовления:

Шаг 1. Готовим опару. Для этого нужно смешать 80 миллилитров теплого молока, мед и 60 граммов муки. Затем накрыть крышкой и оставить на 30–40 минут.

Шаг 2. Делаем тесто для кулича. Смешиваем муку (380 граммов), сливочное масло и яйца, сахар, соль, ванилин и изюм. Добавляем настоявшуюся опару и замешиваем тесто. Оставить на 40–45 минут.

Шаг 3. Тесто раскладываем по формам и ждем 20–25 минут. Затем выпекаем 40–50 минут в духовке при температуре 170 градусов.

Шаг 4. Желатин нужно замочить в ледяной воде. В это время растопить шоколад на водяной бане. Сливки довести до кипения, затем остудить до 60 градусов. После этого нужно отжать желатин, растворить его в сливках и соединить с растопленным шоколадом при помощи венчика. Получившуюся массу поставить на два часа в холодильник.

Шаг 5. Шоколадную массу взбиваем миксером в гладкую массу. Из готового кулича вырезаем форму в виде гнезда. При помощи кондитерского мешка с насадкой украшаем кулич шоколадом на свой вкус. Затем нужно дать куличу застыть.