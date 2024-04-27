«Кухня на районе»: 68% россиян едят куличи ради вкусной верхушки | 360°

Общество 27 апреля 2024, 15:17 «Кухня на районе»: 68% россиян едят куличи ради вкусной верхушки

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Более 68% россиян признались, что больше всего в пасхальных куличах им нравится глазированная верхушка с посыпкой. Исследование в преддверии Пасхи провела служба доставки еды «Кухня на районе», передает «Сноб».

Каждый четвертый ценит в куличах бисквитную основу, 8% — начинку в виде изюма, цукатов, шоколада и карамели. Покупать пасхальную выпечку будут 91% опрошенных, еще 12% собираются готовить ее самостоятельно.

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Около 18% соотечественников отметили, что могут съесть целый кулич в одиночку в течение праздничного дня.