Нутрициолог Савельева посоветовала не покупать магазинные куличи | 360°

Общество 26 апреля 2024, 15:30 Нутрициолог Савельева посоветовала не покупать магазинные куличи

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Магазинные куличи содержат низкое количество питательных веществ и считаются не самым полезным продуктом. Их лучше готовить в домашних условиях, сообщила нутрициолог Дарья Савельева в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, магазинные варианты обладают высоким гликемическим индексом. Белая мука и избыток сахара в составе такого кулича провоцируют резкое изменение уровня энергии и глюкозы в крови, это может быть опасно для людей с диабетом.

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Угощение на Пасху лучше готовить самим из здоровых альтернативных ингредиентов, отметила Савельева. Так, можно использовать рисовую или овсяную муку и подсластитель стевия, сообщил сайт Runews.