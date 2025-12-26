Отвернувшийся от ребенка Дед Мороз в Челябинске заявил, что мамы из родкома знали об отсутствии подарка

Одним из самых громких скандалов на исходе года стала история из обычного детского сада в Челябинске. Там на новогоднем утреннике один из малышей остался без подарка — и взрослые, которые должны были защищать детскую веру в чудо, сделали вид, что ничего страшного не произошло.

Праздник по сценарию — до момента с подарками

Праздник шел по плану: хороводы, спектакль, стихи, Дед Мороз. А затем началась раздача подарков — и в этот момент выяснилось, что сладостей на всех не хватает. Нескольким детям подарки не достались сразу. Потом нашли еще два. Но одному мальчику — четырехлетнему — так ничего и не дали.

Взрослые рядом — и ни одного шага навстречу

Ребенок несколько раз подходил к Деду Морозу и спрашивал о подарке. Тот, по словам очевидцев, просто отвернулся и предложил сфотографироваться. Мальчик расплакался. Ни аниматор, ни воспитатели, ни мамы из родительского комитета не попытались его утешить или объяснить происходящее.

Отец ребенка сначала спокойно попытался разобраться, почему его сына публично унизили на глазах у всей группы. В ответ услышал советы «не устраивать проблему» и «успокоить ребенка самому». После этого мужчина сорвался — наговорил лишнего, нецензурно, на эмоциях. Этот момент сняли на видео и выложили в сеть. Ролик моментально разошелся по соцсетям.

«Я не кричал в зале, просто тихо сказал, что праздник моему сыну испортили. Да, позже были резкие слова — это был крик души, а не оскорбления конкретных людей», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Извинения — только от отца

Позже папу задержали полицейские и составили протокол за мелкое хулиганство. Свою вину он признал и публично извинился — за крики и брань при детях.

Но вот что удивительно: ни перед ним, ни перед его сыном никто из сотрудников детского сада или родительского комитета извиняться не стал.

Позже выяснилось главное. Подарки действительно были — просто часть из них забыли в багажнике автомобиля. Об этом знали заранее. Более того, как рассказал актер, исполнявший роль Деда Мороза, недостачу обнаружили еще до начала утренника. Мамы из родкома нашли два подарка, но третий искать не стали — решили, что «и так сойдет».

В итоге взрослые, прекрасно понимая ситуацию, сознательно допустили, чтобы один ребенок остался без новогоднего чуда. Без объяснений, утешения и извинений.

Самый человечный поступок сделал ребенок

Самый трогательный момент всей истории произошел уже после скандала. В коридоре другой мальчик подошел к пострадавшему ребенку и отдал ему декоративную коробочку с елки — «от Деда Мороза».

Родители говорят: дело было не в конфетах и не в цене подарка. Речь о том, что их сын ушел с праздника в слезах — потому что взрослые решили, что это мелочь.