Стало больно за ребенка. Чем закончился скандал из-за конфет после новогоднего утренника в Челябинске

Отец мальчика, не получившего подарок на новогоднем утреннике в детском саду Челябинска, рассказал 360.ru свою версию произошедшего после того, как видео с его эмоциональной реакцией разошлось по соцсетям. По его словам, сам праздник проходил спокойно: был спектакль, хороводы и поздравления от Деда Мороза. Проблема возникла в момент раздачи подарков — сладостей не хватило на всех.

«Детей было около 30, нескольким сначала не досталось. Потом нашли еще два подарка, но моему сыну так ничего и не дали», — рассказал мужчина.

Он утверждает, что видел, как ребенок несколько раз спрашивал Деда Мороза о подарке, но тот, по его словам, «отвернулся и предложил сфотографироваться». Мальчик сдерживал слезы, а после утренника подбежал к отцу со словами: «Папа, мне Дед Мороз не подарил подарок».

«Это был крик души»

Позже родитель вернулся в группу за вещами и к нему подошла женщина, занимавшаяся сбором денег на подарки. Мужчина настаивает, что изначально не собирался устраивать публичного скандала. По словам отца, когда он отказался от «компенсационного» подарка уже после инцидента, в ответ услышал лишь фразу «ну и ладно», что он воспринял как равнодушие к произошедшему и чувствам ребенка. Именно после этого, говорит мужчина, эмоции взяли верх.

«Я не кричал в зале, просто тихо сказал, что праздник моему сыну испортили. Да, позже были резкие слова — это был крик души, а не оскорбления конкретных людей», — пояснил он.

Уже в коридоре, по его словам, ребенка неожиданно утешил другой мальчик, отдав ему декоративную коробочку с елки «от Деда Мороза».

«Это был очень трогательный момент», — отметил отец.

Мать ребенка заявила, что видео было снято и опубликовано без согласия семьи. По ее словам, ситуацию можно было уладить спокойно — извиниться перед ребенком и вручить подарок позже.

«Мы потом купили игрушку, но дело ведь не в цене, а в самом факте», — сказала она.

Родители подчеркивают, что пострадавшим считают прежде всего ребенка, который ушел с утренника в слезах.

Проверка прокуратуры

В свою очередь, прокуратура Челябинской области начала проверку инцидента. Ведомство даст оценку действиям отца на предмет нарушения общественного порядка в присутствии несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, подарок при перевозке и найден уже после утренника.