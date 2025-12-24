Истерившего в детском саду челябинца задержали за хулиганство

Челябинские правоохранители задержали 35-летнего отца, который устроил истерику в детском саду из-за конфет. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Мужчина устроил скандал из-за того, что его ребенку не достался подарок. Он матерился в помещении детского сада и жаловался, что его ребенок перестал верить в Деда Мороза.

«Напомним, видеозапись, на которой мужчина грубо выражается нецензурной бранью, в том числе в присутствии малолетних детей, получила широкое распространение в сети Интернет и вызвала общественный резонанс», — отметили в МВД.

Полиция установила личность родителя и доставила в отдел. В отношении задержанного составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее мать одного из воспитанников детсада рассказала, что конфет на детском утреннике не хватило из-за ошибки родителей, а не сотрудников. Женщина пыталась сгладить конфликт и предложила отдать мальчику подарок своей дочери, но разгневанный отец отказался и заявил, что ему «не нужны подачки».