Отцовское вето. Запретят ли россиянкам делать аборт без согласия мужа?

В России предложили требовать согласие отца ребенка на аборт, если пара живет в официально зарегистрированном браке. Вопрос, который десятилетиями считался прерогативой женщин, вновь оказался в центре публичной дискуссии. Подробности — в материале 360.ru.

Семья как единое целое На Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что решение относительно рождения ребенка должна принимать семья, а не отдельный родитель. Предстоятель РПЦ отметил, что матери в силу особенностей женской психики, которая считается более подвижной, способны на неверные поступки на эмоциях. И в этих случая отцы должны суметь уравновесить состояние супруги, чтобы та не совершила непоправимого.

Считаю, что правильно было бы, если осуществление аборта стало невозможным по решению только матери, без согласия отца ребенка. В случае, конечно, зарегистрированного брака.

Патриарх добавил, что жизнь ребенка необходимо защитить с момента зачатия на законодательном уровне.

Фото: РИА «Новости»

Поддержка отцовства и юридические сложности Депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала рассматривать инициативу с точки зрения укрепления семейных ценностей и повышения ответственности отцов. «Справедливо, если решение принимается совместно будущей мамой и будущим папой. Но на законодательном уровне требуется юридически и технически правильно прописать данное предложение», — подчеркнула она в беседе с 360.ru. Депутат пояснила, что речь идет ни в коем случае не о наказании для женщин, а о создании механизма поддержки совместного принятия решений. «Это еще одна точка ответственности для наших пап», — обратила внимание Буцкая.

Фото: РИА «Новости»

Совместная ответственность с оговорками С посылом о совместном решении двух родителей согласилась и президент Союза женщин России Екатерина Лахова. Однако она тоже сочла, что инициатива требует детальной проработки.

В зачатии участвуют оба, поэтому за ребенка отвечает не только женщина, но и мужчина. За аборт также.

Лахова добавила, что о законодательных изменениях говорить пока рано. Призывы патриарха задают моральный вектор, но не меняют юридическую норму. «Призвать — это еще не закон. Патриарх высказал свое мнение. Но каждая семейная ситуация индивидуальна, и на многие вопросы пока нет ответов», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

Право выбора и сложные случаи

По словам руководителя общественной организации «За права многодетных Пермского края» Людмилы Елтышевой, выбор рожать или не рожать всегда должен оставаться за женщиной.

Собеседница 360.ru пояснила, что в нормальных семьях, где царят любовь, взаимопонимание и достаток, этот вопрос не возникнет в принципе — счастливая пара, само собой, захочет оставить ребенка. Но ситуации могут быть и совсем иные.

Например, когда муж — тиран и деспот. И если за ним оставили право голоса и он запретил делать аборт, то в дальнейшем может вовсе отобрать у женщины ребенка. Получается, что в таких случаях мы вынуждаем россиянок идти на криминальные аборты.

Кроме того, напомнила Елтышева, именно женщине предстоит выносить малыша и выхаживать после рождения, не спать ночами и постоянно быть рядом. Соответственно, и принимать окончательное решение о готовности к такой нагрузке должна она сама.