В Госдуме назвали рождение детей главной функцией женщины

Деторождение является самой важной функцией женщины, поэтому список «неженских» профессий, который помогает россиянкам сберечь их здоровье, нельзя считать дискриминирующим. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она прокомментировала планы правительства сократить перечень запрещенных для женщины профессий. Парламентарий напомнила, что в списке есть работа в обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, которая наносит непоправимый ущерб женскому здоровью.

По ее словам, россиянки смогут осваивать профессии из перечня при снижении факторов вредности и опасности.

«Это не дискриминационный список, это список производств и профессий, которые, нанося вред, не позволяют женщине выполнять ее самую первую, самую важную функцию, а именно — деторождение», — добавила Бессараб.

Ранее кандидат философских наук и консультант департамента внутренней политики Свердловской области Павел Суслонов посоветовал женщинам не отказываться от рождения детей, зачатых в результате насилия. Он также призвал запретить в стране аборты.