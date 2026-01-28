Россиянок упрекнули в жадности из-за нежелания рожать

Ключевая причина демографических проблем в России — не финансовые трудности, а человеческая жадность. На это указала президент фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина на конференции «Назад в будущее» .

Она призвала женщин рожать, «не спотыкаясь о маленькую жилплощадь или проблемы с деньгами».

«Один батюшка сказал классную вещь: „Не рожают, потому что жадные“. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа?» — задалась вопросом общественница.

Президент фонда также выступила за принятие федерального закона о запрете склонения к аборту, который сейчас действует в 30 регионах. По ее мнению, мера носит воспитательный характер и должна запретить на национальном уровне предлагать прерывание беременности, которое Москвитина назвала преступлением.

Представители РПЦ на той же конференции предложили дать мужчинам право запрещать женщинам делать аборт, ссылаясь на божественную иерархию в семье.

В декабре 2025 года кандидат философских наук Павел Суслонов предложил россиянкам рожать от насильников и отдавать младенцев в детдома.