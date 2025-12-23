5000 рублей за жизнь ребенка? Россиянина впервые наказали за совет сделать аборт

Мировой судья в Саранске оштрафовал местного жителя на 5000 рублей за склонение к аборту. Это следует из материалов саранского судебного участка № 4.

Злоумышленнику назначили административное наказание по статье «склонение к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия».

Глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина отметила, что речь идет о первом таком штрафе в России. Она же рассказала о сути дела.

По словам активистки, жительница Саранска забеременела двойней. Об этом она рассказала партнеру. Тот ответил, что к детям не готов и предложил оплатить аборт.

Женщина отказалась. Она перестала общаться с отцом детей. Москвитина уверила, что такая ситуация «негативно отразилась на эмоциональном состоянии» женщины, которая в итоге обратилась за помощью в фонд. Летом 2025 года у подопечной фонда родились дети.

Дискуссия об ограничениях абортов в России идет уже несколько лет. Многие частные клиники в нескольких регионах страны полностью отказались от таких процедур.

Мордовские депутаты приняли региональный закон о запрете склонения женщин к абортам в 2023 году. В пояснительной записке власти мотивировали необходимость принятия закона тем, что аборты представляют опасность для здоровья женщин, упомянули они и упадок «духовно-нравственного состояния российского общества».