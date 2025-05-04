Падение рейха, письмо Сталину и похороны от КГБ. Как закончил «отец пропаганды» Геббельс

Едва ли гитлеровский режим добился бы хоть половины успеха, если бы не Йозеф Геббельс. Он был главным пропагандистом Третьего рейха и сам истово верил в те идеалы, что навязывал людям. Как жил, погиб и несколько раз был похоронен главный голос фюрера — в материале 360.ru.

Биография Йозефа Геббельса Простые выходцы из крестьян Фриц Геббельс и Мария Катарина Оденхаузен вряд ли могли предположить, что их третий сын однажды станет вторым человеком в Германии и его будут слушать миллионы людей. Хилый и болезненный Йозеф чуть не умер от пневмонии, а после остеомиелита навсегда остался хромым и низкорослым. При этом Геббельс-младший был одним из лучших учеников в классе и получил отличный аттестат. Родители надеялись, что сын пойдет в теологи — Церковь обучала своих студентов бесплатно. Но он взял беспроцентный кредит на учебу и отправился изучать в университетах классическую филологию, германистику и историю.

Фото: Йозеф Геббельс, 1916 год / Публичное достояние

Вроде бы все складывалось хорошо: появилась возлюбленная, начал писать роман, защитил докторскую диссертацию о малоизвестном драматурге романтического направления XIX века Вильгельме фон Шютце. Но публиковать стихи, статьи и эссе молодого автора издатели не спешили. Пришлось идти работать. Геббельс давал честные уроки, потом вовсе устроился банковским клерком в Кельне. Удалось даже напечатать наконец-то дописанную книгу «Михаэль. Германская судьба в дневниковых листках». Но успеха не было. Мало того, из банка уволили, а редакции газет отказывались брать его даже внештатным автором. Вину за все эти неприятности Геббельс возложил на евреев. Ведь именно они были владельцами тех издательств, что отказывали ему от места, тем писателями, критиками, публицистами, которые брезгливо возвращали обратно его труды. Чистокровные немцы вели себя по отношению к молодому автору так же, но этого он предпочитал не замечать.

Фото: Йозеф Геббельс, Германия, 1926 год Scherl / www.globallookpress.com

Как Гитлер встретил Геббельса Знакомство с Адольфом Гитлером и идеями национал-социализма вдохнуло новую жизнь в Геббельса. Он буквально влюбился (платонически, безо всяких подтекстов) в фюрера. Тот, в свою очередь, высоко оценил способности и интеллект нового соратника, а главное — его невероятный талант в пропаганде. Действительно, Геббельс смог вычленить основные законы влияния на сознание масс и мастерски ими пользоваться. Это были простые и циничные, однако безупречно работающие постулаты. Главный из них: «Пропаганда не имеет абсолютно ничего общего с правдой».

Фото: Йозеф Геббельс, Германия, 1934 год. IMAGO / www.globallookpress.com

Геббельс получил портфель рейхсминистра народного просвещения и пропаганды Германии. Радио было важнейшим инструментом, недаром он часто повторял, что произнесенное слово имеет большее воздействие, чем напечатанное. Тем более что отлаженный институт цензуры лишил голоса инакомыслящих. При этом Геббельс не был фанатиком, он смеялся над выдумками немецких оккультистов, всеми этими обществами Туле и «Аненербе». В расовую теорию тоже не верил, а что до антисемитизма, то тут главный пропагандист Третьего рейха приводил чисто социальные и экономические обоснования. И очень хвалил погромы.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Чтобы все имели возможность знать «правильные» новости, министр придумал наводнить рынок дешевыми радиоприемниками, прозванными в народе «глоткой Геббельса». Их даже бесплатно раздавали малоимущим в день рождения министра. В общественных местах, на заводах и в школах были развешены репродукторы. Не менее важным министр пропаганды считал кинематограф: тут он был полностью согласен с Владимиром Лениным. Очарованный Лени Рифеншталь, Геббельс предложил ей снять фильм о съезде НСДАП, и та с радостью согласилась. Правда, после 1945 года фрау режиссер утверждала, что между ними была глубокая взаимная антипатия.

Фото: Йозеф Геббельс и Лени Рифеншталь, 1937 год. Scherl / www.globallookpress.com

Женский вопрос Хотя Геббельс имел довольно невзрачную внешность — маленький, худощавый, хромой, — пользовался популярностью у женщин. В 1930 году на одном из съездов НСДАП его выступление очаровало недавно разведенную Магду Квандт. Вскоре она получила должность помощницы рейхсминистра, вспыхнул служебный роман. В конце 1931 года фрау сменила фамилию на Геббельс. Свидетелем на свадьбе был сам Адольф Гитлер, с которым, как поговаривали в кулуарах, у Магды тоже ранее была связь. Но со временем заботливый муж начал бурный роман с чешской актрисой Лидой Бааровой, так что возмущенная супруга просила фюрера повлиять на изменщика.

Фото: Свадьба Геббельсов; мальчик рядом с Йозефом — сын Магды от первого брака Харальд Квандт, сзади в шляпе Адольф Гитлер. Scherl / www.globallookpress.com

Гитлер повлиял. Но вот только сама Магда тоже вполне бодро и неоднократно наставляла мужу рога (ими же похвастать мог и ее первый супруг). От окончательного раскола всех снова спас отец Третьего рейха: организовал серии публикаций с фотографиями себя любимого и счастливой образцовой немецкой семьи Геббельсов. Кстати, всем своим шестерым детям супруги специально дали имена, начинавшиеся с латинской буквы «H»: c нее же в немецком языке начиналась фамилия Hitler — Гитлер.

Фото: Групповое фото семьи Геббельсов, 1 января 1944 года. Изображение Харальд Квандт в тот момент был на фронте и его изображение добавили на фото с помощью монтажа. Scherl / www.globallookpress.com

Смерть Геббельса Вторая мировая война сделала Геббельса главным голосом нацисткой Германии. Именно его усилиями солдаты с пряжками, украшенными девизом Gott mit uns — «С нами Бог» — были уверены, что борются с недочеловеками и не испытывали никакого сожаления от их убийств. В тылу немцы молились за героев, которые несли миру новый порядок. Вот только со временем освещать победы стало все труднее — гитлеровцы получали на фронте удар за ударом. Большинство соратников фюрера начали готовиться к побегу, заигрывали с американцами и британцами. Геббельс подобного не допускал и не думал даже о переезде в Баварию, не говоря уж о загранице.

Фото: Министр пропаганды Йозеф Геббельс на митинге. Scherl / www.globallookpress.com

Первым вышел из игры Гитлер: 29 мая он наконец сочетался браком с Евой Браун, а на следующий день молодожены хором отправились к праотцам. Накануне гибели фюрер назначил Геббельса рейхсканцлером Германии и велел покинуть Берлин. Но тот со слезами на глазах впервые в жизни отказаться подчиниться приказу своего кумира. Смерть фюрера стала поводом для письма Геббельса Сталину — это, кстати, был и единственный официальный документ от имени нового канцлера. Он сообщил Верховному Главнокомандующему Вооруженными силами СССР, что Гитлер мертв, и просил о прекращении огня.

Фото: Советские танки перед Рейхстагом, Берлин, 1 мая 1945 года. Viktor Tjomin / www.globallookpress.com

Депешу доставили 1 мая 1945 года в командный пункт 8-й гвардейской армии, которая вела наступление на центр Берлина. В ответ советское правительство потребовало безоговорочной капитуляции немцев. Геббельс от этого отказался и решил показать, что он и его фюрер «умели не только жить и бороться, но и умереть». Вечером того же 1 мая Магда Геббельс попросила адъютанта главного врача санитарного управления СС сделать всем своим детям — Хильде, Хельге, Хельмуту, Хедде, Хейде, и Хольде — инъекцию. Когда они заснули, их отравили. За детьми последовали сама фрау с мужем.

Фото: Йозеф и Магда Геббельсы. Scherl / www.globallookpress.com

Операция «Архив» Советские солдаты нашли полуобгоревшие теле Гитлера, Евы Браун, генерала Кребса, Геббельсов и их детей 2 мая 1945 года. После опознания всех скончавшихся их закопали сначала в берлинском районе Бух, а затем несколько раз секретно (в том числе от местных властей) и последовательно перезахоранивали в городах Финов, Штендаль, Ратенов и Магдебург. Только спустя четверть века, весной 1970-го, в СССР вспомнили об этом кургане и решили уничтожить останки. Советский военный городок, на территории которого было захоронение, собирались передать немецким властям. Те могли затеять стройку, наткнуться на останки и идентифицировать их. Такие находки были бы не кстати: нечего снабжать поклонников фюрера новыми фетишами. Председатель КГБ Юрий Андропов при согласии генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева инициировал операцию «Архив». В ночь с 4 на 5 апреля 1970 года в Магдебурге тайно вскрыли захоронение во дворе дома 36 на Клаузенерштрассе.

Все найденное — пять сгнивших деревянных ящиков с полуистлевшими костями — аккуратно упаковали и тихо вывезли в район советского военного учебного полигона. Там все измельчили, превратили в труху и сожгли, а петел развеяли по ветру близ одного из притоков Эльбы. Однако кое-что от этой компании сохранилось. Чтобы удостовериться, что фюрер и его пассия действительно покончили с собой и это именно их тела, 18 мая 1945 года генерал Петр Мешик привез в Москву для экспертизы часть черепа и челюсти Гитлера и Евы Браун. Все это теперь хранится в спецотделе Государственного архива.