Сегодня 01:56 Владимиру Ленину — 155. Человек, который разрушил и пересобрал империю 0 0 0 Фото: Scherl / www.globallookpress.com Интересное

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Владимир Ленин

Ровно 155 лет назад, 22 апреля 1870 года, родился человек, изменивший историю всего мира, — Владимир Ульянов-Ленин. Сын простого инспектора народных училищ смог буквально разрушить целую страну и на ее руинах воздвигнуть новую, какой еще никогда не было. Написав более полусотни томов, вождь мирового пролетариата до сих пор остается загадкой и любимой целью охотников за тайнами.

Биография Ленина Семья Ильича Владимир Ульянов появился на свет в Симбирске — нынешнем Ульяновске. Всего у Ульяновых было шестеро детей (еще двое умерли в младенчестве): старшие — сестра Анна и брат Алесандр, Владимир, младшие — Ольга, Дмитрий и Мария. Отец семейства Илья Николаевич служил инспектором народных училищ Симбирской губернии. Был сыном астраханского мещанина, бывшего крепостного крестьянина.

Фото: Викимедиа

Мать тоже была из астраханских мещан, некоторые исследователи полагали, что она происходила из рода крещеных калмыков. Однако доказательств этому нет. Родословная матери Ленина загадочна: Мария Александровна в девичестве носила фамилию Бланк, и есть предположения, что ее отец был или шведом, или потомком немецких колонистов, приглашенных в Россию Екатериной II, или крещеным евреем, а возможно, что и украинцем.

Фото: Википедия

Хотя Илья Ульянов дослужился до чина действительного статского советника (что соответствовало военному чину генерал-майора) и получил право на потомственное дворянство, его дети вовсе не были золотой молодежью. Все они отлично учились, знали по несколько языков и были довольно скромными молодыми людьми. Владимир окончил Симбирскую классическую гимназию с золотой медалью и прекрасной характеристикой. В аттестате была единственная четверка — по логике. Кстати, руководил школой Федор Керенский, отец будущего главы Временного правительства — того самого, о котором ходили нелестные слухи, что он удрал за кордон в женском платье.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Другой путь Владимира Ульянова Семья Ульяновых воспользовалась правом на потомственное дворянство лишь после смерти отца Ленина: оно давало право вдове и всем детям на получение пенсии. Но спустя год, в 1887-м, случилась новая трагедия: старшего сына Александра арестовали за покушение на жизнь императора Александра III. Никто в семье и не предполагал, что Александр состоял в народовольцах. Отличник и медалист, он был поклонником естественных наук, особенно химии, учился на физико-математическом факультета Санкт-Петербургского университета и там успел получить золотую медаль за научную работу по зоологии беспозвоночных.

Фото: Википедия

Когда пришло известие об аресте, симбирское общество буквально отшатнулось от Ульяновых. Даже ехать до Сызрани (только оттуда можно было добраться до Петербурга) с матерью террориста никто не хотел. Эта всеобщее отторжение произвело на Владимира сильнейшее впечатление. Как и отказ царя помиловать брата. Узнав о его гибели, младший Ульянов якобы осознал бессилие метода индивидуального террора и произнес: «Мы пойдем другим путем!» Правда, эти слова — на самом деле перефразированная цитата из поэмы «Владимир Ильич Ленин» Владимира Маяковского. Тем не менее будущий вождь действительно понял, что путь убийств царя или его министров ни к чему не приведет.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Необходимо было полностью менять систему власти: слишком уж велико была социальное неравенство, но те, кто «хрустел французской булкой», отказывались это понимать. Позже, в иммиграции, многие когда-то сановитые граждане с горечью признавали, что и понятия не имели о том, в какой нищете живет русский народ. Владимир осознал: нужно работать с простыми людьми, объяснять им необходимость и преференции революции. Ведь рабочие и крестьяне, будучи в подавляющем большинстве неграмотными, по привычке искренне верили царю-батюшке и попам, что настаивали на богоизбранности очередного самодержца и святости его решений.

Русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведет русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы к победоносной коммунистической революции. Владимир Ленин

Фото: 1919 год. Scherl / www.globallookpress.com

Как Ленин стал Лениным: псевдонимы Ильича Подобно всем революционерам, Ульянов пользовался псевдонимами — их было больше полусотни. Известно, что впервые «Н. Ленин» были подписаны главы статьи «Аграрный вопрос и „критики Маркса“» в журнале «Заря» от 1901 года. Точная причина появления этого имени неизвестна, зато версий хоть отбавляй. Например, говорили, что Лениным Ульянов стал в память расстрела бастующих рабочих на приисках Ленского золотопромышленного товарищества. Однако эта трагедия случилась намного позже — в апреле 1912 года. Или Ульянов просто назвался по имени реки Лены — также Георгий Плеханов использовал псевдоним Волгин.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Есть предположение, что это искаженная фамилия Ульянов: Ульянин — Ленин. Но наиболее вероятна другая история: в 1900 году жена вождя революции Надежда Крупская попросила коллегу отдать паспорт ее тяжелобольного отца — коллежского асессора Николая Ленина.

Покушения на Ленина Царские власти не раз арестовывали Ленина. Однако все покушения на его жизнь произошли уже после Октябрьской революции.

Фото: Scherl / www.globallookpress.com

Первое случилось 1 января 1918 года в Петрограде. Стрелявший (до их пор нет точных известий, кто это был) промазал и лишь слегка задел стоявшего рядом Фридриха Платтена. Второе покушение вовсе сорвалось: в середине того же января на прием к члену комитета революционной обороны Петрограда Михаилу Бонч-Бруевичу явился с повинной солдат Спиридонов. Он признался, что состоит в заговоре «Союза георгиевских кавалеров» и получил задание убить Ленина.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Ночью чекисты оперативно арестовали всех заговорщиков в доме на Захарьевской улице, в квартире некой гражданки Саловой. «Союз георгиевских кавалеров» в полном составе попросился на фронт, дабы искупить вину. Туда их и отправили, причем как минимум двое перебежали на сторону белых. Самым известным и самым результативным было покушение 30 августа 1918 года. Ленин прибыл на завод Михельсона в Москве без охраны. После выступления перед заводчанами он уже намеревался сесть в автомобиль, когда подошла полуслепая эсерка Фанни Каплан и трижды выстрелила из револьвера, завернутого в платок.

Фото: Viktor Chernov/Russian Look / www.globallookpress.com

Каплан на допросе и не думала отпираться: заявила, что считает Ленина предателем революции и решение о покушении приняла сама. Комендант Кремля, бывший балтийский матрос Павел Мальков, 3 сентября 1918 года под шум заведенных автомобилей расстрелял 28-летнюю эсерку. Ее тело затолкали в бочку из-под смолы и сожгли. Из-за того, что на пулях имелся крестообразный надрез, поговаривали, будто их вымочили в кураре. Но даже если это и так, яд был бессилен, так как сгорел при выстреле. Еще ходили слухи, что Каплан смогла избежать расстрела и ее видели на Соловках, что стреляла вовсе не она, но доказательств этому нет.

Фото: Википедия

Ленин получил тяжелое ранение: одна пуля вошла в шею под челюстью, вторая попала ему в руку, а третья — в женщину, с которой он разговаривал в момент покушения. Но вождь революции выздоровел очень быстро и уже к концу сентября вернулся в Москву. Его первое публичное выступление после покушения состоялось 22 октября. Уже в январе следующего, 1919 года вождя попытались ограбить. Бандиты заявили классическое: «Кошелек или жизнь!», вот только денег у их жертвы не нашлось. Глава молодой страны представился, но его имя ничего не сказало грабителям. Тогда он молча снял пальто и вышел из машины. При этом бутылку молока, которую вез жене, не отдал. Последнее покушение состоялось 25 сентября 1919 года. Группа анархистов, которую когда-то возглавляла бывшая ученица скульптура Огюста Родена и соратница Нестора Махно Мария «Маруся» Никифорова, взорвала здание Московского парткома. Ленин, в которого метили террористы, опоздал на открытие пленума и не пострадал.

Фото: Mary Evans Picture Library / www.globallookpress.com

Смерть и завещание Ленина Ленин умер довольно нестарым — по нынешним меркам — человеком: ему было всего 53 года. Вождь был неприхотлив в еде, не увлекался спиртным и табаком, однако на здоровье серьезно сказались годы дореволюционной опалы, покушение и — главное — многолетняя работа на износ. Серьезные проблемы начались в 1922-м. Головные боли, потеря работоспособности, а после и припадок, который, похоже, был инсультом. В декабре случился второй инсульт с правосторонним параличом. После третьего, который произошел весной 1923 года, пропала речь.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Говорят, Ленин требовал дать ему яд, так как не видел смысла такого существования. В мае они с женой перебрались в Горки, но лучше не становилось — напротив, добавились галлюцинации. Наконец 21 января 1924 года, после резкого ухудшения, лидер пролетарской революции и глава первого социалистического государства скончался.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Мифы о смерти Ленина Разумеется, смерть такого человека не могла не дать повод для мифов. Один из самых известных и доживших до наших дней: дескать, Ленина погубил сифилис. Но «доказательства» этой версии больше похожи на препарирование слухов столетней давности. Сюда же относится расхожий сюжет о том, что Ленина отравили Иосиф Сталин и Генрих Ягода (с 1930-х — нарком внутренних дел СССР, первый в истории СССР генеральный комиссар государственной безопасности). Кстати, возможно, именно в 2024 году можно будет узнать правду: кончается срок секретности документов о болезни и смерти Ленина. На этом настаивала его родная племянница, дочь младшего брата Дмитрия Ольга Ульянова. Хотя власти могут продлить запрет к публикации документов.

Фото: www.globallookpress.com

Завещание Ленина Времена перестройки были охочи до сенсаций, и Ленин тут был не последней фигурой. Разнообразные писатели сочиняли огромное количество небылиц о его личной жизни, вкусах и тайных пороках. Некоторые даже делали покойного вождя адептом масонов и инопланетянином. Но особой популярностью пользовалось его «завещание». На самом деле, никакого завещания не было, а было письмо, в котором давалась трезвая (хотя и не всегда приятная) оценка ближайших соратников. Крупская зачитала его уже после смерти мужа, перед XIII съездом РКП (б) в мае 1924-го. Никаких прямых наставлений и советов в тексте не значилось. Вот, например, оценка Николая Бухарина.

Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики). Владимир Ленин

Кстати, главный коммунист умел не только критиковать. Например, когда в 1920 году Аркадий Аверченко выпустил язвительную книгу «Дюжина ножей в спину революции», Ленин написал на нее рецензию в газете «Правда» и отметил, что некоторые бесспорно талантливые рассказы оттуда стоит перепечатать в России. Вернемся к «завещанию». Поначалу из него не делали никакой тайны, но потом решили все же не включать текст в собрание сочинений вождя. Уже к 70-м годам оно все-таки было напечатано. Разумеется, нашлись скептики, утверждавшие, что текст обрезан и самое-самое важное «кровавый Сталин» утаил от народа.

Фото: Иосиф Сталин и Владимир Ленин, 1919 год. / www.globallookpress.com

Мавзолей вождя революции После смерти Ленина его решили не хоронить. Эту идею подали рабочие из дальних регионов страны — они не успевали попасть на похороны, но искренне хотели проститься с человеком, который так круто изменил их жизнь. Несмотря на возражения членов правительства, в том числе Сталина, партия приняла идею забальзамировать вождя. Тело решили поместить в специально сконструированный для этого первый — деревянный — мавзолей. Позже, в 1930 году, была возведена гранитная усыпальница. Эксперимент проводили биохимик Борис Збарский и анатом Владимир Воробьев. Для сохранности тела использовали смесь из формалина, ацетата калия и глицерина.

Фото: www.globallookpress.com

Метод был непростым и требовал постоянного контроля, иначе Ленин давно бы ссохся и распался в прах. Работа не прекращалась даже во время войны и эвакуации. Сегодня содержание тела вождя мировой революции стоит почти два десятка миллионов рублей в год. Это уже не просто память, но и уникальный эксперимент. Примерно с конца 1980-х годов возникают требования наконец-то захоронить Ленина по-человечески. В последнее время этого активно требовали представители культуры, которые ныне обретаются на Западе. Но намного больше тех, кто не желает убирать тело главного коммуниста с Красной площади. Хотя бы в память о СССР.