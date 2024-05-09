Битва за Берлин: хронология штурма и главные герои весны 1945 | 360°

Общество 09 мая 2024, 09:30 Главная весна XX века. Как штурмовали Берлин и водружали Знамя Победы Битва за Берлин: хронология штурма и главные герои весны 1945-го Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press

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Весной 1945-го советские войска начали операцию по взятию Берлина. Это была финальная точка в страшной войне, которая за четыре года унесла жизни миллионов людей, разлучила семьи, разрушила города. Но даже понимая неизбежность поражения, немцы остервенело дрались за каждый метр. Лишь после того, как над Рейхстагом взвилось Красное знамя, они начали опускать оружие.

Берлинская наступательная операция: хронология событий

Город-крепость

Днем 25 апреля 1945 года советские танки и пехота окружили Берлин. Гитлеровцы не думали сдаваться, их сопротивление насчитывало примерно 200 тысяч солдат и офицеров, три тысячи орудий и 250 танков.

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Оборона была тщательно подготовлена и поделена на девять секторов, становясь все плотнее к центру города.

Окна и двери большинства зданий превратились в амбразуры для ведения огня. Пулеметы и зенитные орудия били из железобетонных бункеров и дотов, улицы перегородили баррикады. Метро помогало немецким войскам скрытно маневрировать и укрываться от снарядов и бомб.

Солдаты фольксштурма с фаустпатронами, Берлин 1945 года / Викимедиа

К тому же у оборонявших Берлин ополченцев из местных жителей, или фольксштурм, было в достатке фаустпатронов — одноразовых противотанковых гранатометов. Вместе с профессиональными военными они неистово обороняли немецкую столицу, используя все преимущества города.

Танки на улицах становились отличной мишенью. Бомбить «на авось» по мирным кварталам никто не собирался — советские военные сильно отличались от британских и американских мясников, практически уничтоживших Дрезден и более 100 тысяч его жителей.

Разрушенный центр Дрездена, февраль 1945 года / Викимедиа

Штурм Рейхстага Красной армией

Бойцам Красной армии помог опыт боев Сталинградской битвы. Сначала выбранное место быстро утюжила артиллерия, затем туда заходили стрелковая рота, саперы и радисты при поддержке нескольких танков. Бои шли днем и ночью, гитлеровцы занимали позиции в развалинах домов и вели огонь до последнего патрона и солдата.

За несколько дней советским войскам удалось выйти к центру Берлина. Перед наступавшими частями встал Рейхстаг.

Взять его с ходу не получилось: здание германского парламента представляло собой настоящую крепость. Окна и двери были заложены красным кирпичом, а для пулеметного огня в кладке оставили амбразуры.

Советские солдаты ведут огонь из гаубицы на улицах Берлина / Викимедиа

На площади у парламента путь перегораживал ров с водой, перед фасадом стояли пять батарей артиллерийских орудий, их поддерживали танки, подразделения дивизии СС «Нордланд», французский батальон «Фене» из дивизии СС «Шарлемань», латышский батальон 15-й гренадерской дивизии СС и подразделения личной охраны Адольфа Гитлера.

Немцы не просто защищались, но пытались атаковать. Их пришлось выбивать прямой наводкой, ведя огонь из 98 орудий и танков.

Танк у разрпушенного Рейхстага, 1945 год. Фото: Yevgeny Khaldei / Global Look Press

Под этим прикрытием советские батальоны перешли в атаку и, с ходу преодолев заполненный водой ров, завязали бой в траншеях и окопах перед Рейхстагом. Стрелки старались подавить огневые точки в окнах здания.

Красное знамя над Рейхстагом

Главные герои битвы за Берлин

Лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов днем 30 апреля смогли по-пластунски подползти к центральной части Рейхстага и прикрепить красный флаг к колонне у лестницы главного входа.

Слева направо: рядовой Григорий Булатов и лейтенант Рахимжан Кошкарбаев / Викимедиа

Первый советский флаг заалел на фасаде ровно в 14 часов 25 минут.

Ранним утром следующего дня лейтенант Алексей Берест, сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария при поддержке автоматчиков забрались на крышу и водрузили на фронтоне штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии. Позже именно он стал Знаменем Победы.

Слева направо: Алексей Берест, Михаил Егоров, Мелитон Кантария / Викимедиа

Выше фронтона тройка подняться не смогла — слишком темно, лестница исковеркана взрывами. Но флаг был нужен именно на куполе, и они повторили попытку.

На этот раз у бойцов все получилось, хотя Егоров чуть не сорвался. Благо зацепился за что-то телогрейкой, это и спасло.

Сержант Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария получили звания Героев Советского Союза. Лейтенанта Алексея Береста наградили орденом Красного Знамени. Говорили, что его не представили к звезде Героя из-за пасквильной анонимки: дескать, переспал с немкой, заразился сифилисом. Когда об этом узнал командир, подполковник Рыбин, он поспешил оправдать честное имя подчиненного, но было уже поздно — заслуженную награду так и не дали.

Конечно, красный флаг еще не означал полной победы — сам Рейхстаг не был полностью взят. Из-за немецкой контратаки в здании вспыхнул пожар, но бой не утихал даже в огне.

Наконец, гитлеровцы, загнанные в подвальные помещения, предложили переговоры с условием, что от советских парламентеров будет кто-то не ниже полковника.

Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине / РИА «Новости»

Как на грех, никого старше майора среди советских бойцов не было. Спасла смекалка: рослый и представительный лейтенант Берест представился полковником, прихватив с собой двух бойцов в качестве адъютанта и переводчика.

Немцам гарантировали жизнь в обмен на безоговорочную капитуляцию. Ранним утром 2 мая они сдались.

Западный фасад Рейхстага, 1945 год / Викимедиа

Штурм Берлина

Ночью 2 мая радисты Первого Белорусского фронта получили сообщение на русском языке: «Просим прекратить огонь. Высылаем парламентеров на Потсдамский мост».

Прибывший туда офицер сообщил о готовности немецких войск сдаться. Утром командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал капитуляцию.

Командующий обороной БерлинаГенерал Гельмут Вейдлинг (крайний слева) вместе с членами своего штаба, 2 мая 1945 года / Викимедиа

Приказ немецкого генерала транслировали по радио и из громкоговорителей. Постепенно сопротивление в городе прекращалось, стрельба затихала. Лишь колонны усталых людей в серой форме подавлялись из подвалов и развалин и шли в сторону советских войск с поднятыми руками или белыми тряпками.

Но были и те, кто не пожелал сдаваться в плен. Некоторые кончали с собой, но большая часть гитлеровцев пыталась прорваться на запад. Вместе с солдатами берлинского гарнизона бежали обыватели, которые верили пропаганде о «зверствах Красной армии».

Разрушенная улица в центре Берлина, 1945 год / Викимедиа

Уносили ноги и военные преступники. Бежали коллаборационисты, нацисты и фашисты всех мастей, которых прятались в Берлина, после того как их выбили из родных мест.

Как мы теперь знаем, многим из них действительно удалось избежать правосудия с помощью США и Великобритании.

Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild (Листайте карусель) / Global Look Press Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild (Листайте карусель) / Global Look Press

Как закончилась Великая Отечественная война и почему День Победы отмечают 9 мая

Последние остатки немецких частей попали в плен или были уничтожены к 7 мая. В тот же день в 02:41 по центральноевропейскому времени в Реймсе подписали акт о безоговорочной капитуляции Германии.

Но так как у представителя советского Главнокомандования генерала Ивана Суслопарова на тот момент не было разрешения визировать этот документ, его подписали вторично 8 мая — настоял Иосиф Сталин. Это произошло в 23:01 для Европы, но в 01:01 для Москвы уже наступило 9 мая.

Генерал-фельдмаршал вермахта Вильгельм Кейтель подписывает Акт о безоговорочной капитуляции Германии, 8 мая 1945 года / Викимедиа

Наконец, 9 мая 1945 года самая страшная и кровопролитная война закончилась. Фашистская Германия перестала существовать.

Да, еще не сдались союзники гитлеровцев, да, многие их прихвостни окопались в тылу и собирались напасть со спины. Чуть погодя и они получили свое. Главное — наступил мир.

Немецкие штандарты бросают у стен Кремля во время Парада Победы 1945 года / Yevgeny Khaldei / Voller Erst/dpa-Zentralbild / Global Look Press

* Все фотографии в этом материалы опубликованы исключительно в информационных целях и имеют своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.