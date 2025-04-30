Сегодня 20:09 Зумеры влюбились в День огурца. Как в Суздале придумали этот праздник и почему он стал мемом 0 0 0 Фото: Jens Kalaene/ZB / www.globallookpress.com Путешествия

Еда

Праздники

Природа

Туризм

Музеи

Фестивали

В этом году в России ожидают рекордный рост турпотока по внутренним направлениям. Путешественников привлекают самые разные регионы, причин — множество. И одна из них — событийный туризм. Летом одной из главных точек притяжения в том числе поэтому должен стать Суздаль. Все из-за знаменитого Дня огурца. Что это за праздник, почему он стал мемным и так нравится зумерам, разбирался 360.ru.

Когда День огурца в 2025 году в Суздале Праздник огурца в Суздале придумали еще в 2001-м, с тех пор проводят каждый год — во вторую или третью субботу июля. Как раз когда идет активный сбор урожая. Традиционной площадкой для него становится Музей деревянного зодчества. Но простирается празднование далеко за его пределы. А как иначе: в город на огуречные гуляния приезжает около 10 тысяч туристов. Пируют все. В 2025 году уже 23-й по счету День огурца проведут 19 июля. Вероятно, среди гостей будет очень много молодых людей. По крайней мере, в 2024-м зумеры неиронично писали в соцсетях о своей подготовке к фестивалю, как они выбирали наряды, придумывали с ними мемы. Те, кто не смог попасть на главное событие лета, лишь вздыхали.

Фото: Vladimir Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

В X (бывший Twitter) даже публиковали прогноз о том, что День огурца станет русским «Бернинг мэном». Что ж, с учетом набирающего популярность фолка, любви к Кадышевой и хороводам такой сценарий действительно кажется вполне реальным. Что такое День огурца и как он появился Вероятно, есть те, кто думает, что праздник придумали «по приколу». Мол, нам нужна своя фишка, пусть это будет огурец. Почему нет? Необычно и забавно. Но такое впечатление скорее поверхностное. В действительности история праздника, пусть он и появился чуть более 20 лет назад, имеет глубокие корни, отметил в беседе с 360.ru историк и краевед, гид по Суздалю и Владимиру Валерий Царев. Чтобы понять его природу, надо перенестись в XVIII век и вспомнить, как город начал увядать из-за изменения торговых путей.

Фото: РИА «Новости»

«Трафик ушел, инвесторы разбежались. Суздаль жил как город паломников и огородников. Перед революцией отсюда вывозили порядка 10 тысяч тонн овощей. Но постепенно ушло луковое производство — без пестицидов не смогли справиться. Потом и хреновое промышленное производство отошло, за ним промышленные вишневые сады. Но не огурец», — пояснил специалист.

Он выстрелил чисто в частных хозяйствах. То есть местные выращивали на продажу огурцы и протоптали дорожку на север. В результате, как утверждает местная легенда, на 12 тысяч советского населения было 11 официальных миллионеров. И если со своего огорода в шесть-семь-восемь соток удавалось заработать на «Жигули», то считалось, что лето прошло так себе. Двое «Жигулей» — уже неплохо. Валерий Царев

То есть в Суздале действительно особое отношение к огурцу, подчеркнул собеседник 360.ru. И вот в начале нулевых благодаря этому появился такой праздник. Идею, по его словам, подсмотрели у финнов, устраивающих Чесночный фестиваль. «И решили придумать что-нибудь аналогичное. Время рыночное, надо как-то город раскрутить. И предложили День огурца. И вот чем мне нравились особенно первые праздники — было много бабушек и дедушек со своим домашним. Участников много — отсюда и креатив: огурец жареный, пареный, фаршированный, маринованный. Огурцы в кляре, рулет огуречный и так далее», — поделился историк.

Фото: РИА «Новости»

Но при всех своих плюсах и популярности у зумеров, по мнению Царева, празднику не помешала бы перезагрузка. Ведь год от года его программа, по сути, не меняется. Есть много активностей, конкурсов, еды, традиционный запуск в небо главного символа торжества — летающего огурчика. Но все по одному сценарию.

Интересно Того, кто сможет поймать летающий огурчик, ждет награда. Но сделать это не так-то просто. За всю историю праздника его находили только восемь раз. Того, кто сможет поймать летающий огурчик, ждет награда. Но сделать это не так-то просто. За всю историю праздника его находили только восемь раз.

«Кто постоянно ездит — говорит, что одно и то же. Ведь у нас в самом деле очень много возвратного туриста. Если бы еще каждый раз новые гости приезжали, может быть, и можно было по-старому. Надо посмотреть, как с перезагрузкой получится», — уточнил он.

Считается, что особенно популярным День огурца стал после видео блогера Ильи Мэддисона. В своем ролике он в шутку назвал праздник «русским Вудстоком» и признался, что хотел бы вернуться сюда снова, но когда будет поменьше туристов.

Фото: Vladimir Smirnov/Russian Look / www.globallookpress.com

И понеслась! В X серьезно считают, что День огурца распиарил Мэддисон, за что его сердечно благодарят. Хотя есть и те, кто убежден в том, что любовь к празднику ироничная. Ажиотажу из-за него, к примеру, поражался житель Владимира. По его мнению, на огуречные гуляния люди едут «тупо из-за моды».

В администрации Суздальского района Владимирской области в прошлом году, кстати, поспорили о том, что популярность Дня огурца — заслуга Мэддисона. «О видеоблогере Илье Мэддисоне до вашего запроса нам не было известно, о его публикациях о городе и Дне огурца тоже. Поэтому оценить вклад блогера в популяризацию Дня огурца и города Суздаль невозможно», — заявила RTVI первый замглавы администрации района по внутренней и социальной политике Татьяна Срибная.

Фото: Jens Kalaene/ZB / www.globallookpress.com

Также она обратила внимание, что город ежегодно посещают более миллиона туристов, в том числе известные артисты, фотографы и блогеры, а анонсы о проведении Дня огурца и репортажи о нем выходят на региональных и федеральных каналах. Царев убежден, что День огурца привлекает туристов и из-за хорошей рекламы, и из-за желания туристов не только между церквями погулять, но и получить какой-то необычной движухи, а это качели, карусели, медовуха, конкурсы, песни, пляски, кокошники.

То есть люди совмещают два в одном — и по Суздалю погуляли, на сапах покатались, ну и заодно на День огурца заглянули. Но надо учитывать, что народа много. И того тихого Суздаля с грунтовыми тропочками и резными наличниками все меньше, это факт. Валерий Царев

Что будет в программе Дня огурца в 2025 году На площадке праздника можно будет прогуляться по традиционным рядам — обжорному и ремесленному, попробовать огуречные деликатесы и поучаствовать в мастер-классах, например самостоятельно смастерить старинный оберег Акилы-огуречника или научиться солить огурцы. «Только в Суздале в этот день можно увидеть огурцы жареные, варенье из огурцов, пироги с огурцами и другие не менее удивительные кулинарные изыски», — подчеркивают в Музее деревянного зодчества.

Фото: РИА «Новости»

По мнению сотрудников, День огурца смог возродить «былую славу хрустящего овоща» и сделал его одним из брендов города наряду с медовухой.

Он удивительно пришелся по нраву всем, кто любит путешествия и вкусную еду, народные традиции и особый русский дух. Да и сам праздник вышел таким же вкусным и сочным, как суздальский огурец.

Веселиться и объедаться блюдами из огурца гости будут под живую музыку.

Интересно Есть поверье, что на День огурца всегда бывает дождь. Все потому, что этот овощ так любит полив. Есть поверье, что на День огурца всегда бывает дождь. Все потому, что этот овощ так любит полив.

Стоит ли ехать на День огурца Решение отправляться на огуречные гуляния или нет, конечно, каждый должен принимать самостоятельно. Зависит от того, как вы относитесь к пресловутой движухе, не раздражают ли вас толпы туристов. Может быть, вы и огурцы не особенно любите. Мы пообщались с несколькими туристами, побывавшими в Суздале. Некоторые из них приезжали туда не на День огурца, но успели проникнуться атмосферой любви к этому овощу.

«Я так понимаю, это давняя традиция. Знаю, что местные жители очень любят свои огурцы. Пробовала там варенье из них — классная штука, необычная. Освежает. Съездить, думаю, стоит каждому», — рассказала одна из подписчиц.

Фото: 360.ru

Другая девушка призналась, что Суздаль произвел на нее двойственное впечатление. С одной стороны, безумно красиво, с другой — есть ощущение некой нарочитости. «Вот эта „клюква“ везде выпирает. Варенье из огурцов тоже пробовала. Очень специфический деликатес, нечто похожее на заплесневелый огуречный салат с привкусом подвала. Но природа, все эти домики, церкви — потрясающе. Однако есть и некоторое ощущение неухоженности», — поделилась она. Еще одна читательница отметила, что приезжать на День огурца активно советуют сами горожане, особенно если хочется именно больше разных активностей, потому что по большому счету Суздаль — это не тусовочный город. И вне тематических праздников здесь очень спокойно.

Это город больше для души. Там тихо, с наступлением темноты жизнь замирает, но очень красивая природа. В центре много частных домов, которые хочется разглядывать, смотровая площадка с видом на реку Каменку. Там можно посидеть на закате. Или прокатиться вечером на речном трамвайчике.

«Некоторые местные сдают в аренду катамараны. Еще можно сходить в Музей деревянного зодчества и прогуляться по суздальскому кремлю. Если хочется побольше активностей, то местные советуют приезжать на тематические праздники. В частности, на День огурца», — рекомендовала туристка.