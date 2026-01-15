От декретных до пособия по безработице. Полный гид по индексации выплат в феврале

Ключевые социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля

С 1 февраля 2026 года в России произойдет масштабное повышение ключевых социальных выплат. Индексация затронет практически все категории получателей государственной поддержки: семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и безработных. Перерасчет произойдет автоматически, подавать какие-либо заявления не потребуется. Рассказываем, на какой коэффициент можно рассчитывать и как изменятся конкретные суммы.

Официальный коэффициент: почему именно 6,8%?

Основной коэффициент индексации составит 6,8%, сообщил «Известиям» депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Эта цифра не случайна. Она напрямую привязана к фактическому уровню инфляции, который зафиксировали по итогам 2025 года.

Такой подход позволит компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность различных категорий граждан.

Детские пособия и маткапитал

Традиционно индексация начинается с поддержки семей с детьми. Знаковым событием станет увеличение материнского капитала. После пересчета сумма на первого ребенка составит 737 205 рублей, а на второго — 974 189 рублей.

Кроме того, повысятся и регулярные пособия:

Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.

Ежемесячное пособие по уходу для матерей, уволенных во время беременности из-за ликвидации компании, увеличится до 10 790 рублей.

Выплаты для работающих родителей достигнут новых высот: пособие по уходу за ребенком — до 83 021 рубля, а пособие по беременности и родам — до 955 836 рублей.

Также будет пересчитано единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, размер которого привязан к обновленному с 1 января региональному прожиточному минимуму.

ЕДВ, НСУ и помощь безработным

На ощутимую прибавку может рассчитывать широкий круг льготников, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).

Индексация на 6,8% коснется инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, участников ВОВ и граждан, пострадавших от радиации.