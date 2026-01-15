От декретных до пособия по безработице. Полный гид по индексации выплат в феврале
Ключевые социальные выплаты в России проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля 2026 года в России произойдет масштабное повышение ключевых социальных выплат. Индексация затронет практически все категории получателей государственной поддержки: семьи с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и безработных. Перерасчет произойдет автоматически, подавать какие-либо заявления не потребуется. Рассказываем, на какой коэффициент можно рассчитывать и как изменятся конкретные суммы.
Официальный коэффициент: почему именно 6,8%?
Основной коэффициент индексации составит 6,8%, сообщил «Известиям» депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Эта цифра не случайна. Она напрямую привязана к фактическому уровню инфляции, который зафиксировали по итогам 2025 года.
Такой подход позволит компенсировать рост цен и сохранить покупательную способность различных категорий граждан.
Детские пособия и маткапитал
Традиционно индексация начинается с поддержки семей с детьми. Знаковым событием станет увеличение материнского капитала. После пересчета сумма на первого ребенка составит 737 205 рублей, а на второго — 974 189 рублей.
Кроме того, повысятся и регулярные пособия:
- Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 28 773 рублей.
- Ежемесячное пособие по уходу для матерей, уволенных во время беременности из-за ликвидации компании, увеличится до 10 790 рублей.
- Выплаты для работающих родителей достигнут новых высот: пособие по уходу за ребенком — до 83 021 рубля, а пособие по беременности и родам — до 955 836 рублей.
- Также будет пересчитано единое пособие для семей с детьми и беременных женщин, размер которого привязан к обновленному с 1 января региональному прожиточному минимуму.
ЕДВ, НСУ и помощь безработным
На ощутимую прибавку может рассчитывать широкий круг льготников, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ).
Индексация на 6,8% коснется инвалидов всех групп, ветеранов боевых действий, участников ВОВ и граждан, пострадавших от радиации.
Параллельно вырастет и денежный эквивалент набора социальных услуг (НСУ), включающего лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение и льготный проезд.
Корректировка не обойдет стороной и пособие по безработице. После 1 февраля его максимальный размер в первые три месяца составит 15 916 рублей, а минимальный увеличится до 1884 рублей.
Также вырастет социальное пособие на погребение — до 9788 рублей.
От чего зависит итоговая сумма?
Несмотря на единый коэффициент, фактический размер выплат может различаться в каждом конкретном случае.
«Для детских пособий, таких как единое пособие, окончательная сумма напрямую связана с уровнем дохода семьи и региональным прожиточным минимумом», — пояснил Панеш.
Для пенсионеров важны индивидуальные факторы. На тех, кто продолжает работать, повлияет количество накопленных за год пенсионных баллов. Неработающим пенсионерам с низким доходом гарантирована социальная доплата, если общая сумма выплат недотягивает до регионального прожиточного минимума пенсионера: в среднем по России в 2026 году это 16 288 рублей.
Чего ждать дальше
Февральская индексация — лишь первый этап изменений в социальной сфере в наступившем году. Уже с 1 апреля запланирована индексация социальных пенсий.
Кроме того, в течение года пройдут отдельные перерасчеты для льготных категорий. Например, женщины, воспитавшие пятерых и более детей, получат право включить в страховой стаж все периоды ухода за детьми без каких-либо ограничений.