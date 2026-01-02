В Госдуме назвали главную проблему системы пособий для семей с детьми

Депутат Кузнецова: при рождении ребенка доход семьи не должен падать

В России необходимо разработать меры, при которых семьи с детьми не лишались бы пособий при увеличении доходов. Об этом заявила депутат Госдумы Анна Кузнецова в беседе с KP.RU.

По ее словам, при появлении ребенка общее благосостояние семейства не должно становиться хуже.

«Но сегодня система во многих случаях выстроена так, что семье проще оставаться в зоне пособий, чем выйти на более высокий доход и лишиться господдержки», — отметила Кузнецова.

Парламентарий добавила, что это противоречие частично помогает преодолеть социальный контракт, однако направление все равно требует доработок.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин поручил пересмотреть порядок назначения пособия многодетным семьям. По его словам, выплаты необходимо предоставлять, даже если совокупный доход немного превышает установленный критерий.