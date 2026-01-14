Депутат Панеш сообщил, что в 2026 году пенсии работающих пенсионеров пересчитают после увольнения

Для работающих пенсионеров, планирующих уволиться в 2026 году, предусмотрены меры поддержки. После прекращения трудовой деятельности пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций, а также восстановятся иные выплаты. Об этом сообщил RT заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По словам депутата, основным изменением для уволившегося пенсионера станет доиндексация его страховой пенсии. С 2016 по 2024 год ежегодное повышение пенсий для работающих получателей было приостановлено. После увольнения пенсионеру автоматически, без подачи заявлений, делается перерасчет — и его выплата увеличивается на все пропущенные за период работы проценты индексации.

Также после увольнения возобновляется право на социальную доплату до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе. Эта доплата не назначается, пока гражданин официально трудоустроен, но возвращается автоматически после прекращения трудовой деятельности, если размер пенсии оказывается ниже установленного минимума.

Важно отметить, что с 1 января 2026 года страховые пенсии уже были проиндексированы на 7,6% для всех получателей, включая работающих. Если пенсионер уволится, например, в феврале 2026 года, то начнет получать выплату, которая уже включает в себя и январскую индексацию, и все предыдущие доиндексации.