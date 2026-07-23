Оправдают на том свете? Адвокат раскрыл шокирующие детали дела сестер Хачатурян

Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в истязании трех своих дочерей. Адвокат семьи мужчины Георгий Чугуашвили рассказал 360.ru, что заседание суда проходило с нарушениями, само разбирательство напомнило ему громкий инцидент в США. Что теперь будет с сестрами Хачатурян, которые убили своего отца?

«Не дали опросить девочек»

В беседе с 360.ru юрист объяснил, что уже подал кассационную жалобу. Он потребовал отменить судебное решение — по словам специалиста, во время заседания были допущены грубейшие нарушения.

«Защите Михаила Хачатуряна не дали возможность опросить девочек на предмет наличия насилия со стороны их клиента. Нас прерывали. Ни на один вопрос не ответили. Ни время, ни события, ни обстоятельства, каким образом он это совершал не установлены», — заявил Чугуашвили

Ситуация сестер Хачатурян напомнила юристу дело американских братьев Менендес. Они убили своих родителей ради наследства.

«Братья пытались скрыть убийство, а через 10 лет заявили, что их якобы насиловали. Суд им не поверил и назначил пожизненное лишение свободы», — объяснил Чугуашвили.

Юрист также считает, что в деле сестер Хачатурян суд не исследовал обстоятельства, при котором были совершены преступления. Теперь защита семьи Михаила Хачатуряна намерена при необходимости дойти до Верховного Суда и даже подать жалобу на имя председателя этой структуры.