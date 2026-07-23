Оправдают на том свете? Адвокат раскрыл шокирующие детали дела сестер Хачатурян
Адвокат Хачатуряна подал кассацию на признание его виновным в истязании дочерей
Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в истязании трех своих дочерей. Адвокат семьи мужчины Георгий Чугуашвили рассказал 360.ru, что заседание суда проходило с нарушениями, само разбирательство напомнило ему громкий инцидент в США. Что теперь будет с сестрами Хачатурян, которые убили своего отца?
«Не дали опросить девочек»
В беседе с 360.ru юрист объяснил, что уже подал кассационную жалобу. Он потребовал отменить судебное решение — по словам специалиста, во время заседания были допущены грубейшие нарушения.
«Защите Михаила Хачатуряна не дали возможность опросить девочек на предмет наличия насилия со стороны их клиента. Нас прерывали. Ни на один вопрос не ответили. Ни время, ни события, ни обстоятельства, каким образом он это совершал не установлены», — заявил Чугуашвили
Ситуация сестер Хачатурян напомнила юристу дело американских братьев Менендес. Они убили своих родителей ради наследства.
«Братья пытались скрыть убийство, а через 10 лет заявили, что их якобы насиловали. Суд им не поверил и назначил пожизненное лишение свободы», — объяснил Чугуашвили.
Юрист также считает, что в деле сестер Хачатурян суд не исследовал обстоятельства, при котором были совершены преступления. Теперь защита семьи Михаила Хачатуряна намерена при необходимости дойти до Верховного Суда и даже подать жалобу на имя председателя этой структуры.
Что происходит с делом сестер Хачатурян
По словам Чугуашвили, о сестрах Хачатурян сейчас «ничего не известно». Неясно, чем они занимаются и как живут.
«Непонятно, что с этим делом об убийстве происходит. То в следствии, то в прокуратуре. Мне кажется, его хотят прекратить. Мы в полном неведении находимся», — объяснил ситуацию адвокат.
В 2018 году сестер Марию, Крестину и Ангелину Хачатурян задержали в Москве по обвинению в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Девушкам на момент задержания было 17, 18 и 19 лет. Сестры рассказали, что мужчина годами подвергал их физическому и сексуализированному насилию.
Девушек арестовали, но позже отпустили из СИЗО. Уголовное дело в их отношении до сих пор не прекращено. Оно дошло до суда, а затем вернулось в прокуратуру. Сестер обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
В чем обвинили Михаила Хачатуряна
Расследование резонансного дела продолжалось годами. В 2021 году в отношении Михаила Хачатуряна также началось уголовное преследование. Мужчину обвинили в сексуализированном насилии, истязаниях, причинении тяжкого вреда здоровью и распространении порнографических материалов.
Только в 2025 году суд признал Михаила Хачатуряна виновным по делу о насилии над дочерьми. Его дочери и их подруга были признаны потерпевшими по этому делу. Последней мужчина отправлял порнографию. Бутырский суд Москвы прекратил уголовное дело в связи со смертью Михаила Хачатуряна.