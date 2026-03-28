Дело сестер Хачатурян в ближайшее время поступит в прокуратуру

Следователи завершили расследование дела сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель семьи погибшего Георгий Чугуашвили.

По его словам, дело подошло к следующему этапу после завершения всех следственных процедур.

«Расследование завершено, уже прошла стадия ознакомления с его материалами, в ближайшее время оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — сказал Чугуашвили.

Дело сестер Хачатурян стало одним из самых резонансных в России за последние годы. Его расследование на время приостанавливали из-за того, что в материалах не указали доказанный мотив преступления, однако возобновили в январе 2026 года и довели до завершающего этапа.