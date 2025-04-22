Убитый стал виновным. Как приговор Михаила Хачатуряна изменит дело трех сестер

Продолжающееся почти семь лет дело сестер Хачатурян вышло на финишную прямую. Бутырский суд Москвы вынес посмертный приговор отцу девушек — Михаилу Хачатуряну. Его признали виновным по всем трем статьям обвинения и тут же прекратили уголовное преследование в связи со смертью подсудимого. 360.ru вспомнил все подробности резонансного убийства и узнал, что будет с сестрами дальше.

Как убили Михаила Хачатуряна

Тело 57-летнего мужчины с ножевыми ранениями и следами от ударов молотком нашли в подъезде многоэтажного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве в конце июля 2018 года. По подозрению в жестокой расправе криминалисты задержали трех дочерей убитого. Сестрам тогда было 17, 18 и 19 лет. Так началось дело сестер Хачатурян.

Фото: РИА «Новости»

По версии следствия, девушки напали на отца, когда он сидел в кресле. Старшая дочь Крестина била его молотком по голове, младшая — Мария наносила удары ножом, а средняя — Ангелина поливала отца из перцового баллончика.

В качестве первоначального мотива убийства криминалисты рассматривали личную неприязнь и желание избавиться от деспотичного родителя, которого они между собой называли «злым паханом».

Сестры рассказали, что на протяжении многих лет подвергались физическому, психологическому и сексуальному насилию со стороны отца. Устав от постоянных издевательств, они решили избавиться от своего мучителя и пошли на убийство.

Фото: РИА «Новости»

Подтверждением слов сестер стала переписка из смартфона отца, в которой он отправлял дочерям угрозы и оскорбления, а также видео с избиениями и издевательствами.

Начало расследования уголовного дела сестры Хачатурян встретили в следственном изоляторе. После адвокаты добились перевода девушек под домашний арест. После суд снял с них и это ограничение, оставив запрет на общение друг с другом, свидетелями и прессой.

Фото: РИА «Новости»

«Им нельзя делать ничего противозаконного, они могут работать, учиться, общаться со всеми, кто не является свидетелем по делу. Они могут пользоваться интернетом и телефоном для работы», — рассказывал 360.ru представляющий интересы самой младшей сестры Хачатурян адвокат Ярослав Пакулин. Проведенная экспертиза показала, что в момент расправы над отцом девушка находилась в неадекватном состоянии, поэтому ее дело вывели в отдельное производство. Крестина и Ангелина остались в деле об убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Как против Михаила Хачатуряна завели уголовное дело

Главными инициаторами возбуждения уголовного дела против Михаила Хачатуряна стали его родственники, которые не поверили показаниям сестер. По их версии, покойный держал девочек в строгости, что им сильно не нравилось, поэтому они его убили.

Представляющая родных убитого адвокат Ольга Халикова в комментарии 360.ru объяснила, что уголовное дело против Михаила Хачатуряна позволит проверить все обвинения, которые выдвинули его дочери, а также провести новые психиатрические судебно-медицинские экспертизы.

Защитница подчеркнула, что родственники выразили полную уверенность, что после расследования дело закроют по реабилитирующим основаниям. Но этого не произошло. В марте 2023 Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение против Хачатуряна и передала материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Убитого мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, насильственных действиях сексуального характера, а также незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Фото: страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках

Последний пункт обвинения появился после показаний одной из свидетельниц, уточнил 360.ru адвокат Ярослав Пакулин. «Это лишний раз подтверждает, что девушки ни в коей мере не преувеличивали в своих показаниях те обстоятельства, в которых они оказались на протяжении своей жизни, и какая сила вынудила их дать отпор», — заявил он. Суд рассматривал дело Михаила Хачатуряна на протяжении двух лет. На оглашение решения судебной коллегии пришли родные обвиняемого.

В резолютивной части судьи объявили, что согласились с мнением прокуратуры и признали подсудимого виновным посмертно по всем статьям. Также по требованию государственного обвинителя дело прекратили в связи со смертью осужденного.

Фото: страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках

Выступавший защитником Михаила Хачатуряна адвокат Георний Чугуашвили в комментарии «Коммерсанту» заявил, что судебный вердикт его возмутил. По его словам, все обвинение построено только на показаниях сестер. «Нам неясно, на что опирался суд, вынося это незаконное решение», — сказал Чугуашвили. Он не исключил, что после получения мотивировочной части судебного заключения подаст апелляцию.

Приговор отцу освободит сестер Хачатурян от наказания?

Представляющие интересы сестер Хачатурян адвокаты с самого начала уголовного преследования настаивали, что девушки действовали в рамках необходимой самообороны из-за регулярных случаев насилия со стороны отца. Но следователи и прокуратура еще в 2020 году довели дело до суда, где уже начали собирать коллегию присяжных заседателей. Планировалось, что на скамье подсудимых окажутся Крестина и Ангелина, которые остались в статусе обвиняемых в убийстве. Объединить их дело с признанной невменяемой Марией суд отказался.

Фото: 360.ru

Но в феврале 2021 года после ходатайства адвокатов семьи Михаила Хачатуряна дело девочек вернули в Генеральную прокуратуру для проведения новой проверки показаний и дополнительных экспертиз.

Родные Хачатуряна считали, что оправдательный приговор убитого позволит привлечь его дочерей к ответственности по всей строгости закона.

Фото: РИА «Новости»

Но после обвинительного вердикта адвокаты сестер объявили, что подадут ходатайство к следователю для прекращения уголовного дела своих подзащитных. По мнению юристов, обвинительный судебный приговор полностью доказал насилие со стороны Хачатуряна в сторону дочерей, которые лишь защищали себя.