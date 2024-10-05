Сегодня 17:34 Очередные поборы. В ГД раскритиковали идею налога на бездетность Депутат Останина назвала очередным побором налог на бездетность 0 0 0 Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Эксклюзив

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В попытках вытащить Россию из демографической ямы депутаты додумались до налога на бездетность. Идея стара как мир, но в стране эту тему поднимают снова и снова. В последний раз про необходимость ввести налог заявил парламентарий Андрей Гурулев, чем наделал много шума. Коллеги разнесли инициативу в пух и прах. Что такое налог на бездетность и придется ли россиянам его платить — в материале 360.ru.

Что такое налог на бездетность Налог на бездетность — это сбор в пользу государства от людей без детей. Его вводили в разных странах в различные исторические периоды. Принято считать, что отказавшиеся от рождения и воспитания детей несут меньшие издержки по сравнению c родителями. Налог — одна из крайних мер государства, применяемая для того, чтобы подтолкнуть бездетных к рождению первенца.

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Налог на бездетность в СССР В Советском Союзе в определенный момент назрела необходимость жесткого регулирования демографических вопросов. В 1941 году ввели «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан». Стимулировать рождаемость пришлось из-за больших потерь на фронте во время Великой Отечественной войны. Мера существовала до 1992 года и утратила актуальность в современной России. Возраст жителей СССР, плативших налог на бездетность, варьировался от 20 до 50 лет. В основном это были мужчины, вне зависимости от семейного положения. Женщины платили налог, если состояли в браке. Бездетные отдавали в казну государства 6% от своего дохода. Скидка на налог была у тех, кто получал зарплату менее 91 рубля в месяц. Самый маленький налог был у студентов средних и высших учреждений профессионального образования. Тех, кто получал менее 70 рублей, вовсе освобождали от уплаты налога. В 1949 году ввели повышенную ставку для сельчан, так как именно деревни и села больше всего пострадали от войны. В 80-е годы ввели послабление для молодежи. Государство давало новоиспеченным супругам один год без налогов.

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Кто предложил ввести налог на бездетность сейчас Депутат Госдумы Андрей Гурулев заговорил о введении налога на бездетность в октябре 2024 года. Парламентарий назвал меру суровой необходимостью и добавил, что налог должен быть очень большим, «заоблачным». В декабре 2023 года идею введения налога выдвинул депутат Евгений Федоров. Он предложил не только вернуть налог, но и пересмотреть его размер. Предполагаемый сбор должен быть на уровне средних расходов на ребенка в месяц — речь шла о 20 тысячах рублей на одного бездетного человека. В Российском государственном социальном университете разработали параметры налога на бездетность для мужчин и женщин, рассказал проректор вуза Джомарт Алиев в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, налог необходимо приплюсовать к взиманиям на имущество, наследство и подоходным вычетам. «У нас полтора года длилось исследование, мы летом опубликовали заключительный отчет. Изучался и набор мер демографического характера, которые могли бы положительно сказаться на сегодняшней не очень радужной демографической обстановке. Налог на бездетных среди 15 рассмотренных нами мер лидирует. В тех условиях и с теми допущениями, которые мы моделировали, — это почти 1,05 прироста на тысячу населения. Это очень много», — заявил Алиев. По его словам, в качестве мер борьбы с бездетностью к подоходному налогу стоит приплюсовать 3%, к налогу на наследство — 5%, на имущество — 0,5%. Тем, кто не может самостоятельно родить, он предложил усыновлять.

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Депутат Останина: речь идет об очередных поборах Председатель комитета по защите семьи по вопросам отцовства, материнства и детства ГД Нина Останина в комментарии 360.ru раскритиковала идею налога на бездетность. По ее словам, любая инициатива должна соответствовать месту и времени. «В данном случае и с точки зрения политической, и с точки зрения социальной эта инициатива сейчас, к великому сожалению, неуместна. Потому что многие инициаторы, я надеюсь, уверена, что и в данном случае, ссылаются на наш советский исторический опыт», — отметила Останина. Однако сторонники налога забывают, что идея Иосифа Сталина сопровождалась целым рядом обязательных комплексных мер. «Это декретный оплачиваемый отпуск для женщины, ясли, бесплатный детский сад, бесплатная школа, бесплатный отдых детей, бесплатный проезд для детей, бесплатное жилье», — напомнила парламентарий. В случае внесения законопроекта депутаты должны включить в пакет социальное жилье молодой семье за бюджетный счет, стипендию не ниже 30 тысяч рублей и семейное общежитие студентам с детьми. Тогда можно будет говорить о том, что государство для молодежи сделало все, «а молодежь не хочет рожать и делает это осознанно», заявила Останина.

В данном случае большая часть молодых семей, даже вступивших в брак, создавших семью, они откладывают рождение ребенка не потому, что не хотят детей, а потому что нет для этого условий, особенно у студентов. Нина Останина депутат

Фото: РИА «Новости»

Она назвала странным предложение РГСУ. «Хорошо, тогда пусть берут налог со студентов. Посмотрим, как это скажется. Пусть скажут матерям тех пацанов, которые сейчас в зоне спецоперации находятся, каким образом налог на бездетность с этих парней репродуктивного возраста брать?» — задалась вопросом депутат. По ее словам, сначала нужно дождаться победы в СВО, найти возможность направить на социальные нужды деньги, которые сейчас идут на оборонный комплекс, и тогда уже думать о налоге на бездетность. Эту тему постоянно поднимают из-за демографического коллапса, объяснила Останина. «Каждый старается внести свою лепту вот таким путем, не тем, как чтобы дать, а как бы забрать. Понятно, что речь идет об очередных поборах. Я почему и говорю, что в любом случае демографическая политика — это меры комплексные, государственные. В данном случае комплекса нет. Есть только предложение взять из кармана, а положить чего-то, дать — этого нет. Так не бывает», — заключила парламентарий.

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Депутат Милонов: обществу нужна помощь, а не палка в виде налога Идею введения налога на бездетность раскритиковал депутат Госдумы, замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с 360.ru он назвал очевидным, что в России не нужна такая мера. «Из-под палки мы будем, что ли, демографическую ситуацию исправлять, налогами? Достаточно неожиданно услышать, что учебное заведение хочет использовать именно такую методику. Я ожидал, что будут более умные какие-то предложения», — заявил парламентарий. Он заявил, что уровень эгоизма людей действительно зашкаливает, когда вместо детей они заводят «нелепых кошечек и собачек». «Один ребенок в семье у многих семей. Проблема не в том, что именно один ребенок, это нехороший индекс нравственного состояния семей. Поэтому, естественно, общество этим озадачено. Это индикатор того, что общество имеет какую-то нужду, обществу нужна помощь. Помощь, но не палка в виде налога», — резюмировал депутат. В числе задач национального проекта «Семья» ранее указали повышение суммарного коэффициента рождаемости с 1,41 до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет. Документы подготовила вице-премьер Татьяна Голикова.