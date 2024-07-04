Коэффициент рождаемости поручили повысить до 1,6 к 2030 году

Голикова: число женщин репродуктивного возраста будет снижаться до 2046 года

Фото: РИА «Новости»

В числе задач национального проекта «Семья» указали повышение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 к 2030 году и до 1,8 еще за шесть лет. Об этом сообщило ИА Regnum со ссылкой на документы, подготовленные вице-премьером Татьяной Голиковой ко Дню национальных приоритетов «Семья» в рамках выставки «Россия».

Голикова на пленарной сессии призвала учитывать сложившиеся вызовы в работе над повышением демографии. Одним из них она назвала снижение числа женщин репродуктивного возраста, которое, по ее словам, будет носить долгосрочный характер еще более 20 лет.

Суммарный коэффициент рождаемости указывает на среднее количество детей, которых рожает одна женщина за репродуктивный период. По данным Росстата, по итогам 2023 года этот показатель составил 1,41.

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