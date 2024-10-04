Генерал Гурулев поддержал введение налога на бездетность в России

В России следует ввести налог на бездетность, а полученные средства направить на модернизацию детских домов. Об этом телеканалу «Царьград» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Он предположил, что идея о налоге не получит поддержки у «либералов».

«Конечно, будут лупить [меня за идею]. А как же?» — отметил парламентарий.

Также Гурулев подчеркнул, что целью налога на бездетность станет не уязвление граждан, а помощь детдомам и улучшение демографической ситуации. Благодаря инициативе лишенные родителей дети смогут получить средства на обучение, заключил он.

В октябре депутаты рассмотрят закон о запрете пропаганды чайлдфри. Согласно документу, за распространение этой идеологии нарушителей будут штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал ранее, что отказ женщины заводить детей не будет подпадать под новый закон.