В РГСУ разработали параметры налога на бездетность

Налог на бездетность следует приплюсовать к взиманиям на имущество, наследство и подоходным вычетам. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал первый проректор Российского государственного социального университета Джомарт Алиев.

«В тех условиях и с теми допущениями, которые мы моделировали, — это почти 1,05 прироста на тысячу населения. Это очень много», — заявил он.

По его словам, к подоходному налогу стоит приплюсовать 3%, к налогу на наследство — 5%, на имущество — 0,5%. Тем, кто не может родить, Алиев предложил усыновлять детей.

Ранее идею ввести налог для тех, у кого нет детей, предложил депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он заявил, что деньги пойдут на помощь Детским домам и улучшение демографии.