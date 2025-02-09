09 февраля 2025 16:31 Новые правила в сфере ЖКХ. Что изменится в 2025 году 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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С марта 2025 года в России вступят в силу новые правила начисления платы за коммунальные услуги. Изменения затронут не только владельцев жилья, но и управляющие компании, а также товарищества собственников. К чему готовиться россиянам — в материале 360.ru.

Изменения в расчете общей площади жилого помещения Основным моментом станет привязка понятия «общая площадь жилого помещения» к Жилищному кодексу. В связи с этим в коммунальных расчетах больше не будет учитываться площадь лоджий, балконов, террас и веранд, как это предусмотрено статьей 15 ЖК. Такой подход уже сформировался в судебной практике, теперь его закрепят нормативно. Более понятным станет размер платы, по которой производятся расчеты за коммунальные ресурсы, рассказала 360.ru зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Действительно, до последнего времени было очень много споров: где-то считали с балконами, где-то и лоджиями, где-то без балконов. Данные в ЕГРН, ГИС, ЖКХ или других системах расходились, было много судебных споров. Сейчас, в соответствии с принятыми подзаконными актами, будут за точку отсчета браться именно данные по помещению в ЕГРН, и площадь балконов и лоджий рассчитываться не будет. Это, конечно, внесет определенную ясность», — отметила специалист.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Новый расчет платы за отопление В случае выхода из строя общедомового счетчика тепла плату начнут рассчитывать исходя из среднемесячного объема потребления, рассчитанного за 12 последних месяцев. Раньше в подобных случаях плата по среднемесячным показателям охватывала последние полгода, из-за чего данные значительно варьировались. Новая система поможет избежать таких ситуаций и возможных переплат. «Это технические вещи, которые вряд ли люди заметят. Это нюансы перерасчетов», — считает Разворотнева.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Изменения в порядке выбора способа оплаты отопления Региональные власти смогут принять решение о переходе на систему оплаты отопления в течение отопительного периода не позднее чем за три месяца до начала сезона. Ранее действовало одно общее правило: решение о переходе на систему оплаты в течение отопительного сезона или равномерно в течение 12 месяцев власти принимали один раз в год — до 1 октября. «Действительно, с 1 марта такое постановление будет принято. Это изменения, которые касаются расчетов и перерасчетов, просто нюансов, как считать. Никаких новых сроков платежки, никаких там дополнительных платежей не будет», — отметила Разворотнева.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Новая графа в квитанциях на оплату ЖКУ В Жилищный кодекс планируется внести изменения, согласно которым в квитанциях на оплату ЖКУ появится новая графа. Законопроект, получивший поддержку большинства, предполагает добавление еще одной строки расходов на текущий ремонт. «Что касается отдельной строчки за текущий ремонт, то она вряд ли скоро появится. Да, законопроект внесен, но он еще пока даже не принят в первом чтении. Поэтому говорить о том, что в 2025 году он вступит в силу, конечно, совершенно неправильно», — подчеркнула зампред комитета Госдумы.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Индексация тарифов на ЖКУ С 1 июля 2025 года тарифы на ЖКУ проиндексируют в среднем на 11,9%. Это коснется газа, воды, отопления и электроэнергии. «С июля, как обычно, пройдет индексация коммунальных платежей», — подтвердила Разворотнева. Тарифы на голубое топливо вырастут на 10,3%, на электричество — на 12,6%. Это связано реализацией новых инвестиционных проектов и государственной программой социальной газификации.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Серьезных изменений для плательщиков не предвидится Изменение порядка начислений за отопление является условным, заявил в беседе с 360.ru председатель Союза жилищных организаций Москвы, член комитета по ЖКХ ТПП России, юрист, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин. Нововведения никак не повлияют на население. «В целом можно сказать, что это плохое изменение, <… > потому что у граждан зарплаты, пенсии, пособия, то есть источники доходов равномерно распределены ежемесячно на весь год и им легче планировать свои расходы. В отношении ресурсоснабжающих организаций — им нужно топить осенью, зимой, а весной и летом им надо закупать топливо, проводить ремонты, им нужны деньги. И переход на сезонную оплату приведет к тому, что у ресурсников весной и летом не будет денег на подготовку к зиме», — объяснил эксперт. Для подобных изменений необходимо решение регионов. «Никаких изменений именно 1 марта для граждан при начислении и для управляющих компаний не произойдет», — добавил Крохин. Он не исключил, что новые меры вводятся для облегчения жизни застройщиков, но это уже вопрос из другой области.