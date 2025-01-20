NEWS.ru: тарифы ЖКУ повысились из-за структуры расчетных периодов

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с изданием NEWS.ru объяснил, почему выросли тарифы ЖКУ в январе 2025 года. Как пояснил собеседник, причина заключается в структуре расчетных периодов.

В декабре снятие показаний с приборов учета часто проводится досрочно — например, до середины месяца. Из-за этого в январских квитанциях учитываются данные за более продолжительный период, включающий конец декабря и значительную часть января. Таким образом, оплачиваемый срок может достигать 40–45 дней, что автоматически ведет к увеличению суммы платежа, пояснил Бондарь.

Помимо этого, на увеличение платежей оказывают влияние региональные индексации. С начала года в ряде субъектов Российской Федерации повысились тарифы на капитальный ремонт и обслуживание жилого фонда. Например, в Москве с января стоимость капитального ремонта увеличилась на 15%, что также сказалось на итоговой сумме в квитанциях, сообщил эксперт.