Россиянам рассказали, какие услуги ЖКХ можно не оплачивать

Юрист Бондарь перечислил платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться

Так называемые дополнительные коммунальные услуги не входят в перечень обязательных платежей. Жители России могут их не оплачивать, заявил в беседе с РИА «Новости» общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Это могут быть радиоточки, общедомовая антенна, страховка жилья, диспетчеризация и другие опции, которые не входят в обязательный перечень», — объяснил он.

Эксперт рекомендовал внимательно проверять договор с управляющей компанией, чтобы в нем не было информации о таких дополнительных услугах. Если их занесли в платежки, то оплачивать их необязательно.

Бондарь отметил, что для отказа от таких услуг нужно оформить письменное заявление и направить его в УК или поставщику конкретной услуги.

В то же время большая часть услуг в квитанциях требует обязательного платежа. В таких случаях отказаться от оплаты базовых услуг нельзя.

Ранее россиян предупредили, что в почтовых ящиках можно найти поддельные квитанции за ЖКУ. Поэтому нужно быть внимательнее и не отдавать деньги аферистам, воспользовавшись оплатой по QR-коду.