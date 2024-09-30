Утильсбор и онлайн-повестки. Какие нововведения вступают в силу в октябре 2024 года
Ряд законов вступит в силу с 1 октября 2024 года
C 1 октября 2024 года в России вступят в силу новые законы. Кому повысят пенсию, что будет с повестками из военкоматов и почему автомобили станут дороже — в материале 360.ru.
Повышенный утильсбор
С 1 октября начнет действовать повышенный тариф утилизационного сбора на автомобили. Его платят те, кто привозит машину из-за границы. Правило касается частных владельцев и импортеров.
На первом этапе ставка увеличится на 70-85%. Ее планируют индексировать ежегодно на 10-20%.
Без оплаты утильсбора невозможно поставить машину на учет. Сведения об уплате отображают в паспорте транспортного средства.
Утильсбор придется платить за легковые, легкие коммерческие авто, автобусы, грузовую технику и некоторые виды строительно-дорожной.
Посчитать утильсбор просто: умножьте базовую ставку на новый коэффициент. Первый показатель остался прежним. Для транспортных средств категорий М1 и G он составляет 20 тысяч, для остальной техники, в том числе автобусов и грузовиков, — 150 тысяч рублей.
Новые коэффициенты можно посмотреть на сайте Федеральной таможенной службы по ссылке.
Индексация пенсий
Некоторые категории граждан начнут получать с октября повышенную пенсию. Это касается военных пенсионеров, пожилых людей, которым в 2024 году исполнилось 80 лет, а также неработающих.
Подавать заявку для повышения пенсии не нужно — ее начислят автоматически. Подробнее о росте пенсионных начислений и кому они положены можно прочитать в тексте 360.ru по ссылке.
Отметим, в 2025 году работающие пенсионеры начнут получать индексированную пенсию.
Повышение зарплат бюджетников
Со второго месяца осени зарплаты работников бюджетной сферы проиндексируют на 5,1%. Правило коснется врачей госклиник и мединститутов, работников музеев, культурных и научных учреждений, преподавателей федеральных вузов, сотрудников медико-социальной экспертизы и других категорий сотрудников бюджетной сферы.
Индексация затронет примерно два миллиона человек. Подробнее об этом — по ссылке.
Эксперимент с электронными повестками
В России с октября начнется осенний призыв на срочную службу. В трех регионах страны повестки в качестве эксперимента будут рассылать электронно — через портал госуслуг. Это Рязанская, Сахалинская области и Республика Марий Эл. В других регионах пока будут действовать бумажные повестки.
Призыв продлится до конца года. Под него подпадают мужчины с 18 до 30 лет. Планируется, что единый реестр военнослужащих заработает с 2025 года.
Маркированные товары
Перечень маркированных товаров с 1 октября этого года пополнится. В него войдут:
- Подсолнечное, оливковое и другие виды масел;
- Безалкогольное пиво;
- Товары для животных, например корм, лакомства, ветпрепараты;
- Технические средства реабилитации, например, протезы, инвалидные коляски, спецлитература, спортинвентарь, тренажеры, слуховые аппараты и другие.
Теперь, помимо стандартных этикеток, на перечисленных категориях товаров будут размещать QR-код. Если навести на него камеру, появится информация о производителе, сроке годности и другие сведения.
Обновленные бланки извещения о ДТП
С 1 октября водителям вместе с полисом ОСАГО начнут выдавать измененные бланки извещения об авариях. Теперь на них разместят QR-код. При сканировании он направит автомобилиста на страницу «Госуслуги Авто».
Там дадут полные инструкции о том, как правильно оформить ДТП без сотрудников ГИБДД, когда это возможно, какие документы нужны для страховой компании при наступлении страхового случая и другие.
Другие законы, которые вступят в силу с 1 октября 2024 года
- НДС, то есть налог на добавленную стоимость товара, начнут применят к молочному жиру. Процент на покупку снизится с 20 до 10%.
- Многодетным семьям выдадут электронные удостоверения. На них разместят QR-код, подтверждающий, что семья находится в едином реестре многодетных семей. Правило коснется 1,4 миллиона семей.
- ЦБ продлил ограничения на перевод денег за границу до 31 марта 2025 года. Лимит составляет один миллион долларов в месяц для любых иностранных счетов.
- Новые правила при работе с кассой. При обмене купюр и монет одного номинала кассиру придется заполнять квитанцию единого образца. Порядок приема денежных средств из банка или размена тоже изменится. Подробнее о них можно узнать из указания Центрального банка от 9 января 2024 года.
- Новые требования к деятельности платежных агентов сферы ЖКХ. Теперь их должны заносить в Реестр операторов по приему платежей, им придется предоставлять специальную отчетность. Подробности — по ссылке.