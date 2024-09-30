Утильсбор и онлайн-повестки. Какие нововведения вступают в силу в октябре 2024 года

С 1 октября начнет действовать повышенный тариф утилизационного сбора на автомобили. Его платят те, кто привозит машину из-за границы. Правило касается частных владельцев и импортеров.

На первом этапе ставка увеличится на 70-85%. Ее планируют индексировать ежегодно на 10-20%.

Без оплаты утильсбора невозможно поставить машину на учет. Сведения об уплате отображают в паспорте транспортного средства.

Утильсбор придется платить за легковые, легкие коммерческие авто, автобусы, грузовую технику и некоторые виды строительно-дорожной.